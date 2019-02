Rubrica settimanale Sos Energia , frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe . Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui .

Per ridurre l’importo delle bollette energetiche è necessario puntare su una delle tante tariffe presenti sul Mercato Libero dell’energia che offre soluzioni in grado di garantire, in un anno, un risparmio superiore ai 300 Euro per un risparmio superiore ai 300 Euro chi sceglie di attivare una tariffa sia per l’energia elettrica che per il gas naturale.

A rendere ancora più competitive e vantaggiose le offerte del Mercato Libero dell’energia rispetto alle tariffe disponibili nel regime di Maggior Tutela ci sono una lunga serie di vantaggi “accessori” che le varie aziende possono abbinare alle proprie tariffe, rendendole così ancora più interessanti per gli utenti.

Questi vantaggi accessori possono essere di vario tipo (dal buono sconto per un determinato servizio ad uno specifico prodotto, solitamente di elettronica, proposto in regalo) e per individuare la soluzione più adatta alle proprie esigenze è opportuno valutare con attenzione tutte le tariffe disponibili.

Per orientarsi al meglio tra le offerte gas e luce del Mercato Libero, soprattutto per quanto riguarda i vantaggi accessori, è opportuno analizzare, con calma, tutte le soluzioni disponibili. Ad esempio, scegliendo una delle offerte luce e gas di Sorgenia, uno dei principali operatori del mercato energetico, è possibile ottenere un abbonamento di tre mesi alla versione digitale del Corriere della Sera e scegliendo di attivare insieme le forniture di luce e gas si potrà ottenere un vantaggio aggiuntivo come, ad esempio, un buono da 20 Euro da utilizzare su UberEats.

Con alcune offerte di Engie, invece, è possibile ottenere in regalo il termostato digitale Nest che permette di rendere ancora più smart la propria abitazione. Con Eni gas e luce, inoltre, è possibile ottenere un buono sconto di ben 50 Euro da utilizzare sull’Eni Store, lo store online del fornitore, per acquistare prodotti in grado di migliorare l’efficienza energetica di casa, come sistemi di illuminazione LED.