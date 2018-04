Rubrica settimanale Sos Energia , frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe . Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui .

Il condizionatore è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa durante il periodo estivo e, a differenza di altri dispositivi, richiede una costante manutenzione ed un controllo attento al fine di garantire un corretto funzionamento di ogni suo componente. Solo alcuni interventi di manutenzione e pulizia del condizionatore possono essere considerati come interventi “fai da te”. Determinati controlli e interventi di manutenzione, infatti, vanno effettuati, rigorosamente, da personale esperto e certificato.

Torniamo ora al condizionatore. Per la manutenzione periodica del condizionatore è necessario affidarsi a tecnici ed aziende specializzate e certificate che hanno le competenze per verificare il corretto funzionamento dell’impianto di casa. La verifica di eventuali perdite di gas refrigerante, infatti, non può essere considerato un intervento “fai da te” per il condizionatore.

Anche il controllo del condensatore e la verifica sul funzionamento del tubo di scarico va effettuata da un tecnico abilitato che, inoltre, potrà effettuare, in caso di necessità, anche la ricarica del fluido refrigerante tramite appositi kit. Il costo di questi interventi varia a seconda di vari fattori. E’, quindi, consigliabile consultare un’azienda specializzata, o anche più aziende al fine di confrontare i preventivi, per avere un’idea precisa in merito ai costi reali degli interventi di manutenzione necessari per un impianto.

E’, invece, possibile procedere in autonomia su diversi aspetti che riguardano la pulizia di alcuni componenti del condizionatore come i filtri ed il motore. In particolare, la pulizia dei filtri del condizionatore va effettuata in modo periodico e costante, soprattutto quando si fa un uso intenso di quest’elettrodomestico o quando non lo si è utilizzato per molto tempo.

Sfruttando le informazioni racchiuse nel libretto di istruzione del condizionatore è possibile smontare facilmente i filtri e pulirli, anche utilizzando acqua e sapone neutro ed effettuando un risciacquo accurato. Per i filtri sarà importante assicurarsi di compiere una corretta asciugatura, da effettuare con cura in un ambiente chiuso al fine di evitare che il filtro, appena pulito, si sporchi ulteriormente. Al termine della procedura è possibile utilizzare prodotti specifici per igienizzare il condizionatore scegliendo tra una vasta gamma di prodotti disponibili in commercio.

E’ importante sottolineare che nei casi in cui i filtri siano danneggiati o presentino uno sporco particolarmente resistente sarà necessario procedere alla loro sostituzione. Di norma, i condizionatori presentano filtri universali. E’ consigliabile consultare il libretto di istruzioni o il servizio di assistenza dell’azienda produttrice per saperne di più.

Se facilmente raggiungibile, inoltre, è possibile procedere in autonomia alla pulizia dell’unità esterna del condizionatore che, soprattutto quando soggetta in modo diretto agli agenti atmosferici, richiederà costanti interventi di pulizia e manutenzione. Nel caso in cui quest’unità sia installata in una posizione difficile da raggiungere è consigliabile affidarsi a tecnici specializzati in grado di eseguire il lavoro in modo sicuro e rapido.