Sos Energia. 5 tariffe luce e gas per risparmiare a dicembre

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Per dare un taglio deciso alle bollette energetiche è essenziale individuare le migliori tariffe luce e gas attualmente disponibili sul mercato libero dell’energia. Scegliendo con attenzione le tariffe più adatte alle proprie esigenze sarà possibile ottenere un risparmio significativo sulle utenze energetiche senza dover ridurre drasticamente i consumi di elettricità e gas naturale in casa.

La strada migliore per poter individuare le migliori tariffe luce e gas del momento passa per la comparazione online delle offerte, disponibile gratuitamente tramite il comparatore di SosTariffe.it da cui si potrà anche procedere con la sottoscrizione online delle tariffe più adatte alle proprie esigenze. Ricordiamo che le offerte del mercato libero sono disponibili con attivazione gratuita e la loro sottoscrizione non comporta l’interruzione della fornitura.

Per poter attivare una nuova offerta luce e/o una nuova offerta gas sarà necessario avere a disposizione i dati ed un documento di identità dell’intestatario della fornitura energetica, i dati della fornitura stessa (in particolare il codice POD per l’elettricità e il codice PDR per il gas disponibili in bolletta) ed un IBAN per l’addebito diretto dei rinnovi (richiesto nella maggior parte dei casi).

Ecco quali sono le 5 tariffe luce e le 5 tariffe gas migliori per risparmiare a dicembre:

Offerte luce per risparmiare a dicembre

Per poter risparmiare sulla bolletta dell’elettricità è necessario attivare una tariffa in grado di ridurre, al massimo, il costo (in €/kWh) dell’energia. Tale tariffa dovrà adeguarsi alla tipologia di utilizzo dell’energia in casa con gli utenti che avranno la possibilità di scegliere tra soluzioni “monorarie”, in cui il prezzo dell’energia è fisso e indipendente dall’orario di utilizzo della stessa, e soluzioni “multi-orarie”, in cui sono presenti diverse fasce orarie con prezzi specifici.

La scelta tra una tariffa monoraria ed una multioraria può fare la differenza sui costi complessivi. Gli utenti che hanno un consumo distribuito in modo omogeno durante tutto l’arco della settimana devono puntare sulle soluzioni monorarie mentre chi ha un consumo energetico concentrato nelle fasce orarie serali e nei week end troverà più vantaggioso puntare su di una tariffa multi-oraria, una soluzione che può tradursi in un’occasione di risparmio aggiuntiva.

Per poter quantificare i margini di risparmio garantiti dalle migliori tariffe luce del momento è necessario fissare il profilo di “cliente tipo”. Ipotizziamo di considerare come “cliente tipo” un nucleo familiare composto da 4 persone che utilizza in casa i principali elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, frigorifero, condizionatore e forno elettrico). Per questo profilo di cliente, il consumo annuo stimato è di 3300 kWh.

Tra le migliori offerte luce del momento troviamo Luce Cyber Web di Illumia. Questa tariffa, attivabile direttamente online, presenta un costo dell’energia pari a 0.03500 €/kWh che risulta essere fisso e bloccato per 12 mesi oltre che indipendente dall’orario di utilizzo. Rispetto alle condizioni attuali del mercato tutelato, questa tariffa permette di ottenere un risparmio annuale di 132 Euro con una spesa complessiva per la luce che sarà di circa 590 Euro.

Da valutare anche la possibilità di attivare Next Energy Luce di Sorgenia. Si tratta di una tariffa monoraria con prezzo bloccato per 12 mesi. Il prezzo della componente energia fissato da quest’offerta è pari a 0.04466 €/kWh. Il “cliente tipo” fissato in precedenza può ottenere un risparmio annuale di circa 100 Euro rispetto al mercato tutelato con una spesa complessiva per l’energia elettrica che risulterà pari a 620 Euro circa.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Sorgenia c’è un bonus di benvenuto. Il fornitore regala 1800 punti per il programma Italo Più che permettono di ottenere un biglietto gratis per una tratta breve di Italo Treno (ad esempio Napoli – Roma o Firenze – Bologna). Per chi attiva anche l’offerta gas di Sorgenia ci sarà un altro regalo: un buono Amazon da 50 Euro. Per i clienti Sorgenia c’è anche la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa a Sorgenia.

Tra le migliori offerte luce di dicembre 2019 segnaliamo anche Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria con prezzo bloccato per 12 mesi. La componente energia della bolletta sarà tariffata con un prezzo di 0.03799 €/kWh. Per il “cliente tipo” che sceglie l’offerta di wekiwi c’è la possibilità di risparmiare circa 98 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Un’altra ottima offerta per minimizzare l’importo della bolletta dell’energia elettrica arriva da Eni gas e luce con la tariffa SCELTASICURA. Questa soluzione propone uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato che, ricordiamo, vengono aggiornati ogni tre mesi. Per chi sceglie l’offerta di Eni gas e luce c’è quindi la possibilità di ottenere un risparmio netto (fisso in percentuale) rispetto al mercato tutelato. Da notare che l’offerta è disponibile sia in versione monoraria che in versione bioraria. A partire dal mese di luglio del 2020 (dopo la fine del mercato tutelato) ci saranno altri 6 mesi di prezzo bloccato.

A completare l’elenco delle migliori offerte luce di dicembre segnaliamo anche E.ON LuceClick Verde. Si tratta di una tariffa monoraria (il prezzo dell’energia è 0.04400 €/kWh ed è fisso per i primi 12 mesi) che garantisce che tutta l’energia elettrica utilizzata in casa venga prodotta da fonti rinnovabili. Il “cliente tipo” che sceglie quest’offerta, optando anche per il pagamento automatico su conto corrente e la bolletta digitale, potrà ottenere un risparmio di 75 Euro rispetto alle attuali condizioni del mercato tutelato.

Offerte gas per risparmiare a dicembre

Come visto per l’energia elettrica, anche per il gas naturale è necessario fissare delle condizioni di “cliente tipo” che permetteranno di identificare le migliori tariffe disponibili sul mercato a dicembre ottenendo informazioni precise in merito ai margini di risparmio rispetto al mercato tutelato. Come “cliente tipo” consideriamo una famiglia di 4 persone che vive in un appartamento di 100 m2 e che utilizza il gas naturale anche per il riscaldamento domestico. Con queste condizioni, il consumo annuo stimato sarà di circa 1410 m³. Ricordiamo, inoltre, che le offerte gas, a differenza delle offerte luce, non fanno distinzione di orario di utilizzo dell’energia.

Tra le migliori offerte gas disponibili a dicembre troviamo Gas Cyber Web di Illumia. Questa tariffa presenta un costo della materia prima gas naturale pari a 0,1500 €/smc (con la possibilità di sfruttare 20 Smc gratis per i nuovi clienti). Il prezzo indicato è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Con le condizioni di “cliente tipo” indicate in precedenza, Gas Cyber Web di Illumia garantisce un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a 125 Euro con una spesa complessiva di circa 895 Euro all’anno.

Un’altra opzione da considerare per massimizzare il risparmio in bolletta è Prezzo Netto Special Web di Heracomm. Quest’offerta presenta permette di accedere ai prezzi del mercato all’ingrosso fissati dall’indice che varia mensilmente. Per accedere a questi vantaggiosi prezzi è necessario versare un contributo di 3 Euro al mese. Con le condizioni attuali del mercato energetico e del mercato tutelato, l’offerta gas di Heracomm garantisce un risparmio annuale 75 Euro grazie anche alla possibilità di sfruttare uno sconto di 30 Euro in bolletta per i nuovi clienti (60 Euro se si sceglie anche l’energia elettrica con Heracomm).

Tra le offerte gas da considerare a dicembre 2019 troviamo anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Questa soluzione tariffaria presenza un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1799 €/smc. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione e garantisce al “cliente tipo” un risparmio annuale di circa 55 Euro rispetto al mercato tutelato.

Tra le opzioni disponibili per gli utenti c’è da considerare anche Next Energy Gas di Sorgenia. Questa tariffa monoraria, infatti, presenta un prezzo della materia prima pari a 0,2083 €/smc garantendo un risparmio annuale rispetto al mercato tutelato pari a circa 40 Euro. Come visto anche per le offerte luce, per chi sceglie Sorgenia c’è il regalo di benvenuto rappresentato dai 1800 punti per il programma Italo Più.

Scegliendo Sorgenia sia come fornitore luce che come fornitore gas, inoltre, il cliente riceverà un buono Amazon da 50 Euro in regalo. Da notare, inoltre, la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico che garantisce la possibilità di ricevere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che sceglie di attivare una fornitura con Sorgenia (il buono sconto sarà erogato anche all’amico).

A completare questa breve panoramica sulle migliori offerte gas del mese di dicembre troviamo Link Basic Gas di Eni gas e luce. Quest’offerta prevede un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1980 €/smc. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Per i clienti che scelgono l’addebito diretto e la bolletta digitale c’è uno sconto aggiuntivo del 10%. Come regalo di benvenuto, inoltre, i clienti che scelgono Link Basic Gas di Eni potranno contare su 3 ingressi al cinema in regalo.