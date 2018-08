Durante le calde giornate estive è facile dover fare i conti con un black out spesso legato all’eccessivo consumo di energia elettrica. In particolare in questo periodo di caldo torrido, per evitare i black out d’estate è necessario prestare molta attenzione a tanti piccoli aspetti della vita quotidiana ed ai nostri consumi energetici.

Rubrica settimanale Sos Energia , frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe . Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui .

Durante le calde giornate estive è facile dover fare i conti con un black out spesso legato all’eccessivo consumo di energia elettrica che crea non pochi problemi alla rete di distribuzione che, in alcuni casi, può faticare a coprire il fabbisogno di una determinata area. In particolare in questo periodo di caldo torrido, per evitare i black out d’estate è necessario prestare molta attenzione a tanti piccoli aspetti della vita quotidiana ed ai nostri consumi energetici.

Prima di analizzare le varie soluzioni per evitare i black out d’estate, ricordiamo che per risparmiare sulla bolletta dell’energia elettrica il primo passo da compiere è rappresentato dalla scelta della tariffa più adatta alle proprie esigenze. Per scegliere con precisione la soluzione ideale è, quindi, consigliabile consultare il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce da cui si potrà anche procedere con l’attivazione online della tariffa desiderata. Con pochi click si potrà attivare un’offerta vantaggiosa e andare a ridurre, anche in misura consistente, la spesa dell’energia elettrica.

Torniamo ora al problema dei black out estivi e come fare per evitarli. Il primo aspetto da tenere in forte considerazione è rappresentato dall’utilizzo degli elettrodomestici ad alto consumo energetico (lavastoviglie, lavatrice, asciugacapelli). Questi dispositivi vanno utilizzati, in particolare nel periodo di caldo più intenso, con molta parsimonia possibilmente impostando i programmi di funzionamento a basso consumo o concentrandone l’utilizzo nelle ore notturne.

Un altro aspetto molto importante è rappresentato dal corretto utilizzo dell’aria condizionata che va impostata ad una temperatura che non sia troppo più bassa rispetto alla temperatura ambiente. Una differenza di temperatura di 5 gradi sarà, infatti, più che sufficiente a rinfrescare gli ambienti di casa senza creare un picco nei consumi di energia elettrica. Da notare, inoltre, l’importanza di ricorrere ai sistemi di deumidificazione per migliorare la qualità dell’aria e ridurre la sensazione di calore.

Nelle giornate di caldo torrido e forte la soluzione migliore per evitare i black out è rappresentata dalla possibilità di climatizzare solo i locali più utilizzati di casa o del proprio ufficio, facendo attenzione ad isolare bene gli ambienti chiudendo porte e finestre. L’utilizzo dei condizionatori va ridotto nelle ore pomeridiane in cui, solitamente, si registra un vero e proprio picco dei consumi.

Gli esercizi commerciali, che spesso devono fare i conti con la necessità di climatizzare ambienti molto gradi, nelle giornate di caldo intenso, al fine di ridurre il rischio black out, dovrebbero valutare la possibilità di tenere le porte d’ingresso chiuse. In questo modo, infatti, sarà più facile mantenere fresco l’ambiente del negozio, rendendo quindi lo shopping più confortevole ai propri clienti. Lasciare aperte le porte, soprattutto se di grandi dimensioni, comporterà la necessità di incrementare il consumo energetico per poter climatizzare in modo sufficiente l’ambiente del proprio esercizio commerciale.

In linea generale, durante le giornate di forte calo è opportuno prestare attenzione a tanti comportamenti quotidiani che potenzialmente possono rivelarsi essere errati. Lasciare accese tante luci assieme o utilizzare il climatizzatore per rinfrescare ambienti in cui non c’è nessuno sono, infatti, scelte da evitare che contribuiscono alla crescita dei consumi energetici generali e, quindi, al rischio di black out durante il periodo estivo.

Con un po’ di attenzione, quindi, è possibile individuare le soluzioni migliori per evitare i black out e consumare il quantitativo giusto di energia elettrica durante le calde giornate estive.