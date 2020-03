Soro: “Tecnologia contro Covid-19? Valuteremo proposte”

Il Garante privacy non frena a priori la possibilità, qualora il Governo e il Parlamento volessero approvare una norma, di consentire a determinate autorità di utilizzare la tecnologia per tracciare e geolocalizzare le persone positive al Covid-19 con l’obiettivo di impedirne gli spostamenti e di contrastare la pandemia.

Antonello Soro è intervenuto sul tema nell’intervista rilasciata all’ANSA in cui ha così risposto: “Finora ho letto numerosi generici riferimenti all’esperienza coreana e, più timidamente, cinese. Bisognerebbe conoscere proposte più definite”.

“Mi limito a osservare”, ha continuato il Garante, “che quelle esperienze sono maturate in ordinamenti con scarsa attenzione, sebbene in grado diverso per le libertà individuali”.

Soro: “No alla sorveglianza generalizzata”

Il Garante pone subito un limite invalicabile. “Mi sfugge l’utilità di una sorveglianza generalizzata alla quale non dovesse conseguire sia una gestione efficiente e trasparente di una mole così estesa di dati, sia un conseguente test diagnostico altrettanto generalizzato e sincronizzato”.

Poi Soro indica in che modo si potrebbe far ricorso alla tecnologia per provare a contrastare il virus, ma pone precise condizioni. “Non esistono preclusioni assolute nei confronti di determinate misure in quanto tali. Vanno studiate però molto attentamente le modalità più opportune e proporzionate alle esigenze di prevenzione, senza cedere alla tentazione della scorciatoia tecnologia solo perché apparentemente più comoda, ma valutando attentamente benefici attesi e ‘costi’, anche in termini di sacrifici imposti alle nostre libertà”.

Dunque il dibattito è aperto ed è acceso. Tra i principali sostenitori dell’introduzione in Italia delle tecnologie per contribuire a contrastare il virus c’è Matteo Renzi (Italia Viva), Alessandro Morelli (Lega) e presidente della Commissione Tlc della Camera dei Deputati e il virologo Roberto Burioni. (Qui per leggere le loro proposte)

Sulla sorveglianza sanitaria di massa il Garante ha, quindi, già posto il veto, mentre apre sulla limitazione della privacy in modo proporzionale e temporaneo e lo motiva: “I diritti possono, in contesti emergenziali, subire limitazioni anche incisive, ma queste devono essere proporzionali alle esigenze specifiche e temporalmente limitate”.