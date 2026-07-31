Sony, stop ai dischi PlayStation: “Decisione presa con cautela”

(Adnkronos) – Durante la conference call sui risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2026, la direttrice finanziaria di Sony Group Corporation, Lin Tao, è tornata sulla decisione di Sony Interactive Entertainment di interrompere la produzione dei dischi fisici per i giochi PlayStation a partire da gennaio 2028. L’annuncio, diffuso nei giorni scorsi, ha suscitato reazioni contrastanti da parte della community, e Tao ha scelto di affrontare direttamente la questione davanti agli analisti.

Secondo la dirigente, la scelta nasce da un processo di valutazione lungo e ponderato, non da una decisione improvvisa. “Ci sono varie ragioni dietro questa decisione, la principale è che la digitalizzazione dei contenuti sta procedendo a livello generale”, ha dichiarato Tao, sottolineando come il fenomeno non riguardi esclusivamente PlayStation, ma l’intero comparto dell’intrattenimento digitale. Da qui la scelta di annunciare lo stop con un anno e mezzo di anticipo, un margine che l’azienda considera necessario per accompagnare la transizione.

Tao ha poi riconosciuto apertamente il malcontento sollevato dall’annuncio. Sony, ha spiegato, è consapevole che i videogiochi rappresentano per molte persone molto più di un semplice prodotto: sono legati a ricordi ed esperienze personali, ed è per questo che le reazioni della community non sono state sottovalutate. Nonostante le “opinioni forti” raccolte dall’azienda, la linea resta invariata: il piano andrà avanti, ma con l’impegno dichiarato di gestirlo “con cautela”.

Guardando al futuro, la CFO ha indicato come priorità la costruzione di un ecosistema digitale capace di mantenere un rapporto solido con i giocatori, anche in assenza del supporto fisico. Un tema che Sony dovrà affrontare nei prossimi mesi, mentre si avvicina la scadenza fissata per l’addio definitivo ai dischi PlayStation.

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