Sony Pictures sta cogliendo a piene mani le nuove opportunità fornite dall’AI per tagliare i costi.

Il Ceo Tony Vinciquerra, ad una conferenza con gli investitori in Giappone, ha detto che l’azienda è molto concentrata sull’AI e si sta mobilitando per adottare la tecnologia nel processo di produzione di film per ottimizzarlo.

“Cercheremo modi per utilizzare l’intelligenza artificiale per produrre film per i cinema e la televisione in modi più efficienti, utilizzando principalmente l’intelligenza artificiale”, ha detto Vinciquerra.

Trattative con i sindacati sullo sfondo

Sullo sfondo ci sono le trattative in corso tra il principale sindacato delle troupe di Hollywood e i migliori studi cinematografici su un nuovo contratto, che scadrà il 31 luglio. Come per gli scioperi di attori e scrittori, i limiti sull’uso dell’intelligenza artificiale sono emersi come un punto chiave del negoziato.

Dopo gli scioperi dello scorso anno, gli strumenti di intelligenza artificiale come il modello di testo in video Sora di OpenAI hanno creato non poche ansie a Hollywood, perché di fatto potrebbero sostituire intere professioni. I sindacati si sono messi di traverso.

I commenti di Vinciquerra segnalano che gli studi stanno cercando di implementare ulteriormente la tecnologia e sono vincolati soltanto dai loro contratti con i sindacati.

“Gli accordi emersi dagli scioperi dello scorso anno e gli accordi che emergeranno dai negoziati IATSE e Teamster definiranno approssimativamente ciò che faremo con l’intelligenza artificiale”, ha detto.

Film d’animazione tempi e costi abbattuti con l’AI

L’anno scorso, il fondatore di DreamWorks, Jeffrey Katzenberg, aveva previsto che l’intelligenza artificiale avrebbe ridotto il costo dei film d’animazione fino al 90%, poiché la tecnologia è posizionata per rivoluzionare l’industria dei media e dell’intrattenimento. Riferendosi ai “bei vecchi tempi” in cui un film d’animazione di livello mondiale impiegava 500 artisti in cinque anni per essere creato, ha detto che con l’AI “non ci vorrà il 10% di quel tempo tra tre anni”.

Lavori più a rischio: doppiatori, concept artist e addetti a effetti speciali

Uno studio pubblicato a gennaio su 300 leader del settore dell’intrattenimento ha rilevato che l’intelligenza artificiale sta cancellando posti di lavoro a Hollywood e lo farà anche in futuro. Il rapporto afferma che tre quarti degli intervistati hanno indicato che gli strumenti di intelligenza artificiale hanno sostenuto l’eliminazione, la riduzione o il consolidamento dei posti di lavoro nelle loro aziende. I doppiatori, i concept artist e gli addetti agli effetti visivi e ad altri lavori di postproduzione sono risultati particolarmente vulnerabili.

La direttrice della fotografia Kathryn Brillhart, supervisore della produzione visiva di Fallout, Rebel Moon e Black Adam, ha sottolineato il potenziale degli strumenti di intelligenza artificiale per semplificare gli effetti visivi. “Sta facendo progressi”, ha detto a AI on the Lot, una conferenza su come gli studi cinematografici possono adottare l’intelligenza artificiale, a maggio. “Posso apprendere da solo le abilità a un ritmo veloce come non avevo mai fatto prima. Posso pensare ai flussi di lavoro in modi diversi.”

La Sony Pictures è reduce dal flop di Madame Web al botteghino, che ha spazzato via i piani per un nuovo franchise. Un altro film dell’universo di Sony Spider-Man – Morbius del 2022 – è stato altrettanto fallito, sebbene sia riuscito a guadagnare 170 milioni di dollari in tutto il mondo.