Torna in formato virtuale l'appuntamento annuale di Comarch dedicato all'innovazione nel mondo IT. Appuntamento il 27 gennaio alle ore 16.

In concomitanza con l’evoluzione pandemica, si è assistito ad un fortissimo incremento di consumatori e aziende che hanno intrapreso per la prima volta o hanno aumentato la loro interazione digitale verso i fornitori di prodotti o servizi.

Cosa spinge un cliente ad affidarsi ad una piattaforma di acquisto o a un fornitore di servizi in ambito multimediale, sanitario, energetico?

La Customer Experience viene costantemente ridefinita dagli OTT, innovatori del mercato, e spinge il cliente a ricercare la stessa esperienza nella interazione con i fornitori di prodotti e servizi. Ciò impone alle aziende che operano su diversi canali di dotarsi di soluzioni digitali innovative che possano consentire di rispondere tempestivamente ed efficacemente al proprio partner commerciale.

Durante l’Evento Comarch Digital Innovation Experience 2022 ascolteremo le esperienze e i pareri di esperti in diversi settori di mercato ed esploreremo le sfide, i trend e le possibili soluzioni IT indirizzate da Comarch.

Comarch Digital Innovation Experience, Sessione Verticale: Telecomunicazioni

La digitalizzazione dell’esperienza utente richiede un cambiamento di paradigma per la gestione delle relazioni con i clienti nelle telecomunicazioni. L’integrazione dei punti di contatto del percorso del cliente guida l’evoluzione dei sistemi BSS verso applicazioni che realmente un cliente è disposto a utilizzare per l’interazione.

In questa sessione, insieme agli ospiti Comarch illustrerà come supportare l’omnicanalità per la gestione dei percorsi digitali e fisici dei clienti, e intenda la sua prossima incarnazione “senza canale” verso auto-abilitazione del cliente, raccomandazioni personalizzate e l’utilizzo interattivo del processo di fatturazione e pagamento.

