Soluzione ad attacchi informatici del futuro? Crittografia quantistica

La giornata è iniziata con la rivendicazione, nel dark web, dell’attacco informatico da parte del gruppo criminale LockBit ai danni di Accenture. Fortunatamente, la società ha tranquillizzato: “Nessun impatto su nostre operations e sui sistemi dei clienti”.

E visto i quotidiani cyber-attacchi, abbiamo intervistato chi ha effettuato la prima comunicazione quantistica al mondo “a prova dei futuri attacchi informatici”. Spieghiamo nel dettaglio come funziona.

Infine, il commento di Innocenzo Genna, avvocato specializzato in politiche e Regolamentazioni europee per il digitale, sulle backdoor che Apple sta per aprire negli iPhone e sul Regolamento europeo “chat-control”.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Accenture, attacco ransomware dei criminale LockBit. La società: “Nessun impatto su nostre operations e sui sistemi dei clienti”

di Luigi Garofalo

Accenture: "L'incidente è stato prontamente contenuto. No impatto sulle operations di Accenture e sui sistemi dei nostri clienti".

La soluzione agli attacchi informatici del futuro? Non i computer quantistici, ma la crittografia quantistica

di Luigi Garofalo

Intervista a chi ha effettuato la prima comunicazione quantistica al mondo "a prova dei futuri attacchi informatici".

Acque minerali in bottiglia plastica? 3500 volte più dannoso per ambiente

di Raffaele Barberio

Lo studio del Barcelona Institute for Global Health: acqua minerale in bottiglie di plastica 3500 volte più dannosa dell'acqua di rubinetto.

Con il nuovo iOS iPhone e chat-control Europa si sta aprendo la backdoor sui nostri smartphone

di Luigi Garofalo

Il commento di Innocenzo Genna: "La scelta di Apple è un'iniziativa pericolosa. La UE ha però una parte di colpa con il chat-control".

Roma. “Serpentone” di Corviale e la chiusura del centro culturale il Mitreo

di Angelo Zaccone Teodosi

Emblemi dei deficit della politica culturale di Roma (e dell'Italia). Il palazzo più lungo del mondo (1 km) ha provocato attenzioni politica.

Serie A, Sky e Dazn verso la pace per far vedere le partite in bar, pub, hotel e ristoranti

di Redazione

La partnership dovrà avere sia l'ok della Lega Serie A sia dell'Antitrust

Nunzia Ciardi (Polizia Postale):

“Le norme più lente delle tecnologie per contrastare pirateria”

Guarda il video