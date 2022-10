Soleggiato su tutte le regioni, ma nubi basse in transito (video)

Tempo buono sull’Italia, generalmente soleggiato con nubi basse sui litorali. Temperature in aumento.

Al Nord

Al mattino tempo stabile ma con disturbi da nuvolosità bassa e nebbie o foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio soleggiato su tutte le regioni, locali addensamenti su Liguria e Friuli. In serata si rinnovano condizioni meteo asciutte, con cieli sereni o poco nuvolosi e nubi basse verso le coste.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con banche di nubi basse sui settori tirrenici, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, soleggiato su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con prevalenza di cieli sereni ed avvezione di nuvolosità bassa dal mare verso le coste.

Al Sud e sulle Isole

Giornata all’insegna del bel tempo con cieli per lo più soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di qualche velatura e nubi basse sui settori costieri.

Temperature

Minime in lieve calo al Centro e al Nord-Est, stabili o in lieve aumento sulle restanti regioni; massime stabili o in generale aumento, salvo una lieve flessione su Sardegna e settori adriatici centro-meridionali.