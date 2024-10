Al via la SolarPaces Conference 2024, evento di portata mondiale che dopo un decennio torna in Europa, a Roma, con l’ENEA alla presidenza. Ad aprire il Convegno il titolare dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Al via la SolarPaces Conference

Prende il via a Roma, all’Auditorium della Tecnica, la SolarPACES Conference, l’evento mondiale di riferimento per le tecnologie del solare termico a concentrazione. La presidenza di questa trentesima edizione, come annunciato diversi mesi fa, è affidata a ENEA, che rimette al centro l’Europa dopo oltre un decennio fuori dal Continente.

L’intervento del Ministro Gilberto Pichetto Fratin

Ad aprire i lavori della Conferenza, il Ministro dell’energia e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha definito il solare termico a concentrazione uno dei temi cruciali per il futuro del nostro pianeta. […].

