Nell’87% dei Paesi di tutto il mondo servirebbe ricoprire di pannelli solari meno del 5% del suolo nazionale per soddisfare in maniera sostenibile la domanda complessiva di elettricità.

Quanto spazio devono occupare i pannelli degli impianti solari per generare abbastanza energia pulita per soddisfare le esigenze di tutti? Poco, veramente poco. Secondo uno studio Finder.com, meno del 5% del territorio nazionale in 9 Paesi al mondo su 10.

Sostanzialmente, l’intero pianeta potrebbe avere accesso all’energia a zero impatto ambientale grazie a 1,1 milioni di chilometri quadrati di pannelli solari.

Parliamo di un territorio più piccolo del Sud Africa.

“Ovviamente, non è possibile ricoprire il Sud Africa di pannelli solari per dare energia pulita a tutti, ma possiamo distribuire in maniera ragionata gli impianti e le infrastrutture per garantire a tutti l’accesso a questa fonte energetica rinnovabile, con una piccola porzione di territorio ricoperta di pannelli”, hanno spiegato in una nota i ricercatori.

In Italia, ad esempio, è stato calcolato che sarebbe necessario installare pannelli solari sul 3,7% dell’intero territorio nazionale per generare energia elettrica pulita per tutti, meno di 11 mila km quadrati.

In Francia addirittura solo il 2,4% del territorio nazionale andrebbe ricoperto di pannelli solari, in Spagna l’1,6%.

Solo tre Paesi al mondo avrebbero bisogno di una copertura molto più grande dell’intero territorio nazionale e sono il Bahrain, che andrebbe ricoperto di pannelli per il 156% del territorio nazionale, Hong Kong per il 213% e Singapore per l’830%.

Come si calcola il numero di pannelli solari necessari a fornire energia elettrica ad un intero Paese?

Si calcola con l’equazione utilizzata dagli studiosi: “l’energia (kilowattora) è uguale all’area totale del pannello solare (metri quadrati) moltiplicata per la resa del pannello solare o l’efficienza (percentuale) moltiplicata per la radiazione solare media annuale su pannelli inclinati”.