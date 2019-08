Firmato l'accordo tra Corte dei conti e Sogei per l'evoluzione, conduzione e sicurezza dei servizi infrastrutturali.

Si rinnova la collaborazione tra Sogei e Corte dei conti attraverso la firma dell’accordo specifico che disciplina l’evoluzione, conduzione e sicurezza dei servizi infrastrutturali della Corte.

L’accordo, della durata di 29 mesi, si colloca nell’ambito della Convenzione IT Mef – Cdc e riguarda la diretta erogazione da parte di Sogei dei servizi di conduzione e sicurezza dell’infrastruttura di riferimento per l’iniziativa Corte IDEA@PA – Infrastrutture Digitali per gli Enti Associati della PA.

Oltre alla gestione di tutti i sistemi on premise della Corte, già ospitati presso il CED SOGEI, l’accordo prevede la gestione dei sistemi in Cloud (IaaS), la governance dei servizi in Cloud riconducibili a Infrastrutture (Sistemi fisici, Virtuali, Cloud IaaS) e Servizi (PaaS o SaaS) nonché la progettazione di nuove soluzioni volte alla realizzazione di obiettivi di evoluzione delle infrastrutture dei Sistemi Informativi della Corte dei conti e degli Istituti associati.