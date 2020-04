Andrea Quacivi, ad Sogei: “L’azienda assumerà complessivamente 164 persone, un dato importante e fortemente positivo in un momento così incerto, rafforzando l’impegno costante che Sogei, in qualità di partner della Pubblica Amministrazione, continuiamo ad offrire a sostegno del Sistema Paese”.

Sogei si prepara ad affrontare la fase 2 dell’emergenza sanitaria ed economica e punta sulle assunzioni fino a 100 diplomati, under 30, appassionati di informatica, da inserire in settori strategici e in attività inerenti lo sviluppo e il testing di soluzioni e servizi IT e di neolaureati per posizioni corporate, da inserire nelle aree di Staff, e per posizioni IT, a supporto delle aree tecniche.



La reazione di Sogei

L’azienda, piattaforma tecnologica dell’amministrazione finanziaria, spiega il suo amministratore delegato Andrea Quacivi, “reagisce con forza, orgoglio e grande capacità organizzativa. Ogni giorno abbiamo la conferma che Sogei non teme contraccolpi, si normalizza sotto stress ed è perfettamente consapevole del suo ruolo strategico”.

Diploma e voto richiesti per candidarsi

Diploma di maturità tecnica industriale – elettronica

Diploma di maturità tecnica industriale – elettrotecnica

Diploma di maturità tecnica industriale – informatica

Diploma di maturità tecnica industriale – telecomunicazioni

Diploma di maturità tecnica- commerciale – programmatori

Diploma di maturità scientifica (indirizzo Scienze Applicate)



Il diploma di istruzione secondaria deve essere stato conseguito negli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19 con un voto ottenuto agli esami di maturità minimo di 80/100.

Se hai le competenze richieste, sei appassionato di informatica e vuoi contribuire al processo di digitalizzazione del Paese, partecipa alla selezione, che prevede anche colloqui individuali per raccontare la passione per il mondo IT.

Il link per inviare la candidatura

Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la sezione “Lavora con noi“.



Hai tempo fino alle ore 12.00 del giorno 8 maggio 2020 per inviare la tua candidatura!

Andrea Quacivi, ad Sogei: “Nel 2020 assumeremo complessivamente 164 persone”

A questi profili si aggiungono anche posizioni per personale con maggiore esperienza: da esperti in modelli macroeconometrici a solution designer, o ancora da esperti in customer experience designer a sistemisti. Il processo di selezione strutturato da Sogei si sviluppa attraverso una fase preselettiva di Candidate experience, assessment center e colloqui individuali. “Nel 2020”, aggiunge Quacivi, “l’azienda assumerà complessivamente 164 unità, un dato importante e fortemente positivo in un momento così incerto, rafforzando l’impegno costante che Sogei, in qualità di partner della Pubblica Amministrazione, continuiamo ad offrire a sostegno del Sistema Paese. Questa consapevolezza deve orientare i nostri pensieri a una nuova idea di futuro e di rinascita, per sostenere con forza ed energia la nostra Italia in un momento di difficoltà”.