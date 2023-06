Sogei, Cannarsa il nuovo amministratore delegato

È un ritorno. Cristiano Cannarsa è il nuovo amministratore delegato di Sogei, la società di Information Technology 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Cannarsa ha già guidato in passato la in-house del MEF: infatti, è stato Presidente e Amministratore delegato fino a giugno 2017, dopo aver ricoperto l’incarico di Amministratore delegato da agosto 2011 e di Amministratore Unico da luglio 2011.

Di nuovo AD di Sogei

Il 14 giugno 2023, l’assemblea degli azionisti di Sogei l’ha nominato nuovo amministratore delegato e il MEF ha ringraziato l’amministratore delegato uscente Andrea Quacivi “per il pregevole lavoro svolto e per il contributo fornito nel percorso di modernizzazione e di supporto alla transizione digitale nel settore pubblico”.

Cristiano Cannarsa, il profilo

Il 27 giugno 2017 era stato nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Amministratore Delegato di Consip S.p.a (partecipata al 100% dal Dipartimento del Tesoro) per il triennio 2017-2019.

Prima di questa nomina è stato, come detto, Presidente e Amministratore delegato di Sogei SpA, dopo aver ricoperto l’incarico di Amministratore delegato da agosto 2011 e di Amministratore Unico da luglio 2011, della medesima società.

L’inizio della carriera

Ha iniziato la sua carriera nel 1987 nel Gruppo Finmeccanica – Aeritalia SpA, dove ha operato nella progettazione e costruzione di generatori eolici di media taglia. Nel Giugno 1990 ha partecipato all’avviamento dello stabilimento di Taranto della Wind Energy System Taranto SpA, destinato all’assemblaggio degli aerogeneratori.

Dal 1991 fino al 2007 ha lavorato per l‘Istituto Mobiliare Italiano SpA, dove ha avviato una carriera incentrata sull’analisi creditizia finalizzata al finanziamento di progetti di investimento di aziende industriali, enti pubblici e società di progetto. A seguito della fusione tra IMI e Sanpaolo e con la successiva costituzione di una banca specialistica nel Public Finance (Banca OPI), gli sono stati affidati ruoli di crescente responsabilità che lo hanno portato a coordinare, in qualità di responsabile dell’Area Grandi Infrastrutture, strutture aziendali articolate e risorse altamente specializzate nelle attività di Corporate Finance, Project Finance e Advisory (tecnici, finanziari e legali).

Nel 2007 è diventato per Cassa depositi e prestiti SpA,Responsabile della Direzione Infrastrutture e Grandi Opere e successivamente della Direzione Finanziamenti. In tale ruolo ha contribuito alla finalizzazione di oltre 50 finanziamenti per investimenti a imprese e società di progetto, per circa euro 7,2 miliardi.

Dal 2008 al 2011 è stato Consigliere di Amministrazione di Terna SpA.

Si è laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università La Sapienza di Roma. Ha conseguito l’abilitazione alla professione di Ingegnere nel 1987 ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma dal 1988.