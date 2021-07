Sogei, al MEF l’utile di 27 milioni. Andrea Quacivi confermato AD

Andrea Quacivi confermato AD di Sogei. Un riconoscimento per i positivi risultati della in-house del MEF a cui va un utile di 27 milioni. Diverse sono le recenti soluzioni digitali sviluppate dalla società per i cittadini: la piattaforma per il rilascio il green pass, la lotteria degli scontrini fino alla prossima sfida: realizzare un’unica piattaforma cloud per la didattica.

Andrea Quacivi è stato confermato amministratore delegato di Sogei. Un riconoscimento per i positivi risultati ottenuti dalla in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) a cui va “un assegno” di 27 milioni di euro. A tanto ammonta l’utile netto di Sogei dal bilancio 2020, appena approvato. E diverse sono le soluzioni digitali sviluppate dalla società per semplificare la vita dei cittadini: la piattaforma per il rilascio del green pass, alla lotteria degli scontrini, solo per citare gli ultimi fino alla prossima sfida: realizzare un’unica piattaforma di cloud computing per la didattica, con alti livelli di protezione dei dati di studenti, docenti e genitori.

Sogei, il valore della produzione pari a 626 milioni di euro (+8,6% rispetto all’anno precedente)

“Un valore della produzione pari a 626 milioni di euro (+8,6% rispetto all’anno precedente) e un utile netto di 27 milioni di euro, integralmente retrocesso all’azionista (MEF) per i suoi scopi di finanza pubblica“, si legge nel bilancio 2020.

Il nuovo CdA di Sogei

È stato anche rinnovato il CdA per il triennio 2021-2023. Oltre ad Andrea Quacivi, nel ruolo di amministratore delegato, è stato designato come presidente Pasqualino Castaldi e Lucia Calabrese è il terzo componente.

Andrea Quacivi (AD Sogei): “Garantiti servizi essenziali a 40mila utenti della Pa”

“I risultati appena conseguiti e l’anno appena trascorso”, ha commentato Andrea Quacivi, “caratterizzato dallo sconvolgimento generato dall’emergenza pandemica, ci ha visto estendere le piattaforme realizzate e i progetti strategici oltre l’ordinaria previsione, facendoci raggiungere traguardi importanti, garantendo al tempo stesso la continuità dei servizi essenziali erogati per il Paese, lavoro agile a più di 40.000 utenti dell’Amministrazione finanziaria senza perdita di efficienza operativa, grazie al supporto delle persone e delle risorse tecnologiche e informatiche”.

Sogei, sempre più ministeri scelgono la principale piattaforma per la digitalizzazione della PA

“Accanto ai clienti istituzionali, – spiega Sogei – nell’ultimo anno, abbiamo acquisito nuovi importanti clienti come Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, il Ministero della Transizione ecologica, ed esteso il nostro perimetro di attività grazie alle nostre risorse tecnologiche, informatiche e alle nostre persone. Le esigenze straordinarie imposte dalla pandemia hanno portato Sogei a rispondere a nuove crescenti responsabilità con risposte concrete che hanno garantito continuità di azione nei servizi essenziali e l’adozione, per il 95% del personale, di un nuovo framework interno di Working Smart in una cornice di totale valorizzazione delle competenze”.