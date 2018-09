Software as a Service, MailUp fa il suo ingresso nella ‘SaaS 1000’

Nazzareno Gorni (MailUp): “L’ingresso nella SaaS 1000 premia il lavoro di questi anni, in particolare la nostra volontà di convertire la crescita a doppia cifra in nuove assunzioni e competenze specializzate”

Annunciato ieri da MailUp l’ingresso ufficiale nella SaaS 1000, la classifica globale delle realtà del mercato Software-as-a-Service (“SaaS”) che hanno registrato il maggior tasso di crescita. Un risultato rilevante in termini di mercato, visto che “SaaS 1000” nel corso degli anni ha premiato numerose imprese a livello globale, a partire da trend di crescita delle realtà enterprise come quelli delle startup emergenti.

Nella sua ultima edizione, relativa al secondo trimestre del 2018, “SaaS 1000” ha inserito MailUp (buiness unit e società capogruppo di MailUp Group) al 379° posto. In termini operativi, il ranking ha cadenza trimestrale e sono diversi gli indicatori utilizzati per la sua elaborazione, tra cui i le tendenze di assunzione e i tassi di espansione del team.

“L’ingresso nella SaaS 1000 premia il lavoro di questi anni, in particolare la nostra volontà di convertire la crescita a doppia cifra in nuove assunzioni e competenze specializzate, che aiutino i diversi team ad ampliare i confini della nostra ricerca tecnologica”, ha dichiarato Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di MailUp Group.

“È l’attitudine a reinvestire in nuove professionalità la base che ha consentito a MailUp Group di diventare un punto di riferimento in Europa nell’ambito delle marketing technologies, servendo oltre 20.700 clienti sia in ambito SME che Enterprise, in 115 paesi nel mondo. La presenza nel panel SaaS 1000 è un ulteriore incentivo a continuare su questa strada: attrarre e accogliere talenti nella nostra realtà”.

Un risultato, questo ricordato da Gorni, che è stato ripreso anche nella nota ufficiale di “SaaS 1000” che ha accompagnato l’ingresso dell’azienda in classifica, un riconoscimento che testimonia “la crescita e la raggiunta eccellenza operativa di MailUp tra le migliaia di aziende SaaS, un mercato, quello dei software, particolarmente competitivo oggi. Molte delle aziende in cima all’elenco SaaS 1000 hanno continuato a ottenere il riconoscimento internazionale per l’eccellenza nel settore”.