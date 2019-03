Software anti fake news, l’italiana WaterOnMars in finale nella ‘IAF UK Tech Challenge’

Unica in Italia e in tutto il sud Europa, la startup innovativa WaterOnMars fondata da Alex Orlowski è arrivata in finale nella prestigiosa “IAF UK Tech Challenge”, competizione che premia le organizzazioni che studiano, identificano e contrastano iniziative di propaganda state-sponsored o di disinformazione.

I software e strumenti informatici sviluppati da WaterOnMars per identificare l’origine delle fake news e le reti di account automatizzati (noti come Bot), si sono confrontati con quelli di altre sei aziende europee. “Anche se non siamo risultati primi nella competizione, il nostro impegno è già stato ripagato dalle numerose richieste che abbiamo ricevuto sia da organizzazioni per la tutela dei diritti civili sia da organismi nazionali, che vorrebbero utilizzare gli strumenti che abbiamo creato” – ha dichiarato il fondatore di WaterOnMars, Alessandro Orlowski. – “La nostra start-up innovativa si conferma l’unica sia in Italia sia in Europa in grado di competere a livello mondiale nel contrasto alla diffusione di informazioni false, troppo spesso utilizzate per cercare di condizionare l’opinione pubblica”.

WaterOnMars ha partecipato alla competizione presentando Metatron Analytics, sistema multifunzionale di analisi in tempo reale capace di studiare il significato semantico dei messaggi che passano sui social e sul web, definendo le relazioni tra gli utenti e identificano eventuali coordinamenti sospetti.

Dal momento che le reti di account automatizzati sono sempre più precise nel replicare il comportamento di utenti reali, lo sviluppo di simili strumenti di analisi risulta necessario per identificare e contrastare le iniziative propagandistiche.

Presentato davanti a una commissione di esperti nell’ambito della cybersecurity e del contrasto alla disinformazione, Metatron Analytics è stato uno dei pochi strumenti in gara già completato e utilizzato in contesti operativi reali. Il finanziamento è stato vinto da un’azienda ceca che ha presentato un tool capace di analizzare e interpretare il significato di articoli in lingua russa.

Data la capacità di analisi della semantica di Metatron Analytics, lo stesso strumento può essere impiegato anche per condurre complesse analisi di marketing in molteplici ambiti, da quello della moda a quello dell’alimenta-zione, sia per individuare i falsi influencer sia per identificare strategie di falsi-ficazione dei prodotti alimentari del Made in italy.

A queste, si aggiungono anche molte funzioni di Open Source Intelligence integrate nello stesso sistema informatico. Queste sono utili ad approfondire come un dato messaggio si sia propagato e viralizzato sulla rete, ma anche a operare analisi automatiche sulle reti di siti che diffondono fake news, definendo le correlazioni tramite backlink, codici di google ad sense, codici pubblicitari e molto altro.

Come ha dichiarato lo stesso Orlowski: “Metatron Analytics nasce da uno strumento evoluto di analisi dei social / big data analysis ed è concepito per essere in grado di far crescere e ospitare al suo interno tutte le funzioni ne-cessarie per eseguire le indagini di Open Source Intelligence. Interagisce con un software di visualizzazione estremamente personalizzabile e non ci sono limiti all’evoluzione di questo strumento, che può essere definito come un modo estremamente efficace di contrastare le tecniche ormai sempre più evolute adottate per la diffusione online di notizie false o fuorvianti, che rap-presentano la vera minaccia per il futuro della democrazia”.