Società di consulenza, Deloitte è prima per ricavi

In classifica seguono Pwc, Ey e Kpmg. Ecco i numeri delle società di consulenza

Sono anche chiamate le Big Four e sono le più grandi società di consulenza al mondo. Certo, non sono le uniche e altre le tallonano a corta distanza, come The Boston Consulting Group, Accenture o McKinsey, che non vanta gli stessi numeri ma non per questo la si può dire meno importante. Eppure, tra i giganti della consulenza annoveriamo Pricewaterhouse Coopers (Pwc), Deloitte, Ernst & Young (Ey) e Kpmg. Nel 2018 avevano generato entra per circa 150 miliardi di dollari, possedendo da sole quasi il 40% della quota di mercato mondiali. E non si son fermate. Nel 2020, infatti, hanno raccolto quasi 160 miliardi di dollari di entrate combinate. Tra i quattro, Deloitte ha il maggior numero di dipendenti e la maggior parte delle entrate totali proviene dalla regione delle Americhe: oltre 25 miliardi di dollari Usa nel 2020. Stessa cosa per PwC e per Ernst & Young.

Come guadagnano le big four della consulenza aziendale

Come si può vedere dal grafico in alto le voci delle entrate sono uguali per tutti, ma non il loro peso. Queste quattro società hanno la maggiore influenza nel settore della contabilità e dell’audit negli Stati Uniti, controllando oltre l’80% delle società pubbliche statunitensi. Per audit si intendono tutte quelle attività di verifica e controllo dei dati di bilancio e delle procedure d’azienda. Sotto la voce Advisory e Consulting, invece, è da considerare tutte le attività consulenza volte a migliorare le prestazioni delle organizzazioni verso i clienti.

La classifica delle società di consulenza per numero di dipendenti

Guardando al grafico che ci mostra il numero dei dipendenti, poi, vediamo che la situazione non cambia molto. Nel 2020, Deloitte ha impiegato il maggior numero di persone con oltre 338mila. Fondata a Londra nel 1845 e con sede a New York oggi, l’azienda impiega la maggior parte del suo personale nelle Americhe, seguita da vicino da Europa, Medio Oriente e Africa. Deloitte, che in Italia conta oltre 7.700 persone e 9mila clienti, ha reso noto i risultati dell’esercizio fiscale 2020 che ha visto il fatturato oltre gli 830 milioni e la nomina di 28 nuovi partner. Da marzo 2020, nonostante la pandemia, ci sono stati 1.500 nuovi ingressi tra assunzioni e stage e nei primi mesi del 2021 sono previste oltre 600 nuove assunzioni su tutto il territorio nazionale. Insieme, i Big Four impiegavano poco più di un milione di persone in tutto il mondo nel 2020.

La consulenza aziendale in Italia

Anche in Italia le principali società di consulenza sono Deloitte, Pwc, Ey e Kpmg. Nel nostro Paese esistono anche realtà più piccole? Certamente, ma forse non dureranno a lungo. I dati dell’annuale Osservatorio del Management Consulting in Italia realizzato da Assoconsult, l’associazione di Confindustria che racchiude le società di consulenza di management, denunciano un quadro in grande trasformazione. La pandemia, infatti, aumentare ancora di più il divario tra i grandi colossi – non solo le Big Four – e le altre realtà piccole e medie.

Secondo il report 2020, infatti, le microsocietà, con meno di tre addetti, sono quasi 21mila e pesano poco meno del 19% sul fatturato del settore. Nel 2010, però, rappresentavano quasi il 30% del fatturato. Invece, le grandi società con più di 50 addetti, sono appena 35 e realizzano quasi il 56% del fatturato del settore. Il loro peso è decisamente in crescita, basti pensare che nel 2010 rappresentavano il 41% del fatturato complessivo. Le medie imprese, tra 10 e 49 addetti, sono 460 e valgono oltre il 12% della torta, nel 2010 rappresentavano il 14%). In ultimo, le piccole società di consulenza, tra 3 e 9 addetti, sono oltre 2.700 e realizzano poco più del 13% del fatturato, era il 16% nel 2010.

Quanto si guadagna nelle società di consulenza

Mediamente gli stipendi degli auditors della società di consulenza, soprattutto quando si parla di queste big four del consulting, sono alti. Più alti della media degli stipendi degli impiegati in altre attività. Secondo una ricerca di EY – Parthenon, è proprio nella McKinsey che si guadagna di più con stipendi medi pari a 170mila dollari. La seconda classificata è una società di consulenza che non fa parte dell’olimpo delle big four. Si tratta della Putnam Associates dove i laureati e chi è in possesso di un master (tendenzialmente in materie economiche) arrivano a una busta paga da consulente di 105mila dollari l’anno.

Il mercato della consulenza aziendale in Italia

In Italia, secondo i dati di Assoconsult, aderente a Confindustria, le società di consulenza aziendale sono quasi 23mila e fatturano complessivamente 4,5 miliardi nel 2019 (ultimi dati disponibili) in crescita netta rispetto all’anno precedente: 8,6%. Anche l’occupazione è un dato significativo: 45mila sono le persone che a vario titolo lavorano nelle società di consulenza italiane. Dei 4,5 miliardi di fatturato, il 55% è generato da una piccola pattuglia di società mentre il resto è frammentato tra piccole piccolissime realtà che si dividono il resto della torta.

I dati si riferiscono al 2020-2021

Fonte: Assoconsult