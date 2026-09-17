Social, Stanzione (Garante Privacy): “Bene Kids Act Ue, tutelare ragazzi non significa schedarli”

(Adnkronos) – La Commissione Europea vieta l’accesso autonomo ai social ai minori di 13 anni e prevede tutele graduali per le età successive: è la proposta di Kids Act presentato dalla presidente Ursula von der Leyen e dalla vicepresidente Henna Virkkunen. Per l’applicazione della proposta saranno fondamentali meccanismi affidabili di verifica dell’età che rispettino la privacy degli utenti e Pasquale Stanzione, presidente del Garante per la protezione dei dati personali, dice all’Adnkronos che l’equilibrio da trovare è “duplice”: tra esigenza di verifica dell’età e privacy dei minori (che non devono “essere oggetto di una sorta di schedatura”) e tutela da contenuti inappropriati e la promozione di una “pur parziale autonomia” di ragazze e ragazzi.

L’Eu Kids Act vorrebbe rendere la rete un luogo più sicuro per i minori. Come si bilancia la necessità di un controllo più stringente sui contenuti con il diritto alla privacy?



Si deve impedire che la rete diventi un luogo di violazione, anziché di promozione, della libertà e della dignità. In questa chiave va letto l’Eu Kids Act come anche, del resto, l’attività svolta dal Garante in questi anni a tutela dei minori online. Si può e si deve coniugare il controllo non solo dei contenuti, ma anche delle modalità di progettazione delle piattaforme (perché non inducano dipendenza) con la protezione dei dati personali, la libertà di espressione e informazione dei ragazzi. La tecnologia, in questo, può essere un ausilio se sappiamo scegliere, tra le varie, possibili, soluzioni, quella capace di realizzare al meglio quest’equilibrio.

La nuova norma impone di verificare l’età degli utenti. Come è praticabile? Bruxelles suggerisce di “utilizzare l’app di verifica dell’età dell’Ue, che non conserva documenti di identità o dati biometrici”. Ci sarà confusione?



Confido nel “Bruxelles effect”, ovvero nella capacità della disciplina europea di indurre il mercato a conformarsi alle sue regole, funzionali a realizzare un equilibrio democraticamente sostenibile tra dignità della persona, innovazione e libertà di iniziativa privata. È successo con il Gdpr; succederà con l’Ai Act e con l’Eu Kids Act.

L’Eu Kids Act vieta i “dark pattern” e i design che creano dipendenza (come lo scrolling infinito). Visto che questi meccanismi si basano sull’analisi dei comportamenti, ritiene che andrebbe vietata del tutto la profilazione algoritmica dei minori a fini commerciali?



Il Kids Act estende, correttamente, le garanzie già previste dal Digital markets act per i minori, il cui “superiore interesse” ben può legittimare limiti anche incisivi all’iniziativa economica. Non a caso, le piattaforme sono state definite da Tim Wu “mercanti di attenzione”, per la loro capacità di colonizzazione del pensiero in un’epoca in cui la rete promette apparentemente, soprattutto ai più fragili, identità e reputazione.

Il Kids act prevede per i più giovani una sorta di ‘account introduttivo’ subordinato al controllo dei genitori. Quali garanzie tecniche servono per assicurarsi che il consenso sia reale e non aggirato con un semplice click? Esiste però un limite oltre il quale il controllo si trasforma in sorveglianza?

Come abbiamo chiarito anche alle Camere, in sede di audizione sui vari progetti di legge sull’age verification, è essenziale delineare un duplice equilibrio: in primo luogo tra esigenza di verifica dell’età e privacy dei minori, che non devono per eterogenesi dei fini essere oggetto di una sorta di schedatura, sia pur ai fini migliori. Dall’altro lato, va garantito equilibrio tra la tutela dei minori da contenuti inappropriati e la promozione di una loro sia pur parziale autonomia. Che non vuol dire, ovviamente, “solitudine digitale”, ma consapevolezza: da costruire a scuola, in famiglia, con un’alleanza istituzionale che promuova una vera e propria “paideia digitale” per i cittadini di domani.

I ragazzi usano AI companion o chatbot per studiare o confidarsi. Quali sono i rischi legati alla raccolta dei dati intimi e psicologici dei minori da parte di queste intelligenze artificiali, e come si inserisce il Kids Act in questo scenario?



Il divieto di utilizzo di sistemi che creino dipendenza potrebbe risultare determinante rispetto al rischio dell’effetto Eliza, ovvero di instaurare con questi chatbot rapporti talmente intensi da finire per confondere uomo e macchina. Il loop dell’empatia infinita (dovuta al tono lusinghiero di questi chatbot) rischia infatti di generare una dipendenza tale da svalutare, per converso, i rapporti umani (che appaiono troppo complessi e poco satisfattivi), inducendo così all’isolamento. È un problema antropologico e sociale che non può lasciarci indifferenti e sul quale abbiamo sollecitato l’attenzione, anche del legislatore, più di un anno fa.

Sul web si incrociano diverse normative (Gdpr, Digital Services Act, AI Act e ora il Kids Act. Soprattutto il Fairness Act sembra in sovrapposizione). Come si coordinerà il Garante per la Privacy con l’Agcom e con le istituzioni europee per evitare conflitti di competenza e garantire sanzioni rapide contro chi sgarra?



Quella del coordinamento delle competenze è l’esigenza costante di tutte le normative del digitale. In quanto trasversali, esse impongono non solo leale cooperazione (invocata anche dalla giurisprudenza europea e interna) ma anche e soprattutto una vera e propria sinergia istituzionale. L’obiettivo è riportare il web alla sua antica promessa: essere la più grande agorà democratica della storia.

Le grandi aziende tecnologiche lamentano spesso la difficoltà tecnica di applicare queste norme. Teme che le piattaforme cercheranno di scaricare sugli utenti la responsabilità (e forse i costi) di queste nuove architetture di sicurezza e privacy?



L’articolo 41 della nostra Costituzione, nell’enunciare la libertà di iniziativa economica privata, individua tuttavia, tra l’altro, nella libertà e nella dignità umana, i limiti oltre i quali essa non possa spingersi. Credo che questa sia la bussola da seguire.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz