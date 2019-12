Social media, i 6 trend del 2020 (Marketing su TikTok e meno fake news)

Le piattaforme di social media ti tengono costantemente sul filo del rasoio. Qual è il social fresco fresco che si appresta a diventare il più popolare? Chi scomparirà? Quale testerà nuove funzionalità, mese dopo mese, e quali nuove features alla fine «passeranno l’esame»?

I social media sono un mondo vivo, vibrante e imprevedibile: solo fino a un certo punto, però. Sì, non sappiamo quale nuova piattaforma potrebbe apparire domani e non sappiamo quale vecchia piattaforma sarà colpita da un nuovo disastroso scandalo. Se, però, osserviamo attentamente le tendenze, possiamo prevedere cosa è probabile che accadrà nel 2020. Sappiamo quali piattaforme sono state testate, come cambia la base di utenti di ciascuna piattaforma e quali tattiche stanno crescendo tra i marketer. Così qualche conclusione la possiamo trarre. Quindi, ecco alcune cose che prevediamo cambieranno nel 2020, secondo quanto pubblicato da Awario e riportato da Business To Community.

E se qualcosa ancora non ti fosse chiaro, guarda qui questa bella infografica riassuntiva delle «Social Media Predictions» per il 2020.