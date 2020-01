Social media, i 10 trend nel 2020

I social media sono diventati parte integrante della vita delle persone e delle routine quotidiane. Alcuni ne sono così dipendenti che la prima cosa che fanno dopo essersi svegliati, come ben sappiamo, è controllare i loro feed sui social media.

Data l’importanza dei social media nella vita dei consumatori, i marketer e le aziende si affollano sulle piattaforme social nella speranza di connettersi con i loro clienti target. Tuttavia, c’è un sovraccarico di contenuti sui social media e la concorrenza è molto alta. Può essere estremamente difficile distinguerti se non hai una chiara strategia di marketing sui social media.

Rimanere aggiornato sulle ultime tendenze dei social media può aiutarti ad alimentare la tua strategia e farti distinguere tra la folla. Ecco, dunque, il punto della situazione a oggi e, in particolare, dieci tendenze sui social media di cui devi essere consapevole per il 2020 e oltre.

I contenuti effimeri continueranno a guadagnare popolarità

Il contenuto effimero è qualcosa che è disponibile solo per una breve durata e scompare in seguito. Le storie di Instagram e Snapchat sono esempi perfetti di questo tipo di contenuti.

Oggi l’intervallo di attenzione delle persone è breve e anche il modo in cui amano consumare contenuti è cambiato. Ecco perché i formati di contenuto come le Stories sono diventati popolari. Sono brevi, coinvolgenti e avvincenti in un modo in cui le persone possono passare ore a scorrere una storia dopo l’altra.

Ciò è evidente dal sostanziale aumento degli utenti attivi giornalieri delle Instagram Stories. Gli esperti di marketing hanno notato questa tendenza e continueranno a sfruttarla a proprio vantaggio. Secondo questo recente rapporto di Hootsuite, il 64% dei marketer ha già incorporato Storie di Instagram nelle proprie strategie o prevede di farlo. Un altro studio suggerisce che i marchi pubblicano una storia una volta ogni quattro giorni, dimostrando ancora una volta come questi stiano diventando sempre più popolari.

Le piattaforme social di nicchia funzioneranno bene

Facebook e Instagram da tempo dominano i social media. Tuttavia, negli ultimi anni, diverse altre piattaforme di social media di nicchia sono non solo emerse, ma notevolmente aumentate verso la fama. TikTok, ad esempio, è una di queste: è iniziata nel 2016 e ha immediatamente guadagnato popolarità tra i giovani. Le aziende B2B preferiscono LinkedIn per le loro iniziative sui social media, mentre la comunità dei giochi si affolla su Twitch. Esistono diverse piattaforme di social media alternative che stanno guadagnando popolarità e continueranno a farlo nel 2020 e oltre.

Instagram rimuoverà i Mi piace

Instagram è uno dei più grandi social network e qualsiasi grande cambiamento implementato qui può dare una forte connotazione al panorama dei social media. Uno di questi importanti cambiamenti è la possibilità che Instagram rimuova la funzione Mi piace per i post.

Instagram ha recentemente testato questa proposta in un beta test e potrebbe presto applicare questa modifica a livello globale. La logica che ha dato è che i like determinano il valore sociale di una persona e aspettare tale convalida è dannoso per la salute mentale delle persone.

Tuttavia, ci sono molte persone che rifiutano apertamente il motivo e pensano che Instagram voglia implementare questo cambiamento per guadagnare di più. I marchi pagano enormi somme di denaro agli influencer per promuovere i loro prodotti. Nessuno di questi soldi va su Instagram. In effetti, il marketing degli influencer è diventato così popolare che i marchi si stanno allontanando dai metodi di marketing tradizionali come la pubblicità.

Se Instagram rimuove i Mi piace, i brand non saranno in grado di misurare l’impatto diretto delle loro campagne con la stessa facilità con cui funzionano ora. Ciò potrebbe incoraggiare alcuni marchi a investire in annunci Instagram, poiché possono facilmente monitorare il ROI per quelli.

Uno scenario in cui Instagram rimuove con successo i Mi piace e spinge più marketer a passare alla loro funzione di annunci potrebbe essere trasformativo per il social media marketing. Ciò non condizionerà solo gli influencer, ma potrebbe anche incoraggiare altri social network a fare tali mosse.

Il social commerce si espanderà

Le piattaforme di social media come Instagram, Pinterest e Facebook sono state a lungo utilizzate dai marchi per vendere i loro prodotti. Il social commerce è diventato una nuova strada al dettaglio per i marchi e questa tendenza non farà che rafforzarsi. Il social commerce è sulla buona strada per diventare un canale al dettaglio mainstream alla pari con altri mezzi come siti Web e negozi offline. Questa tendenza si rafforzerà ulteriormente con un numero sempre maggiore di social network che introducono funzionalità di vendita pro come post shoppable.

Dai post acquistabili alle vetrine di Instagram, i social network sono in continua evoluzione per diventare piattaforme di vendita al dettaglio. Marchi ed esperti di marketing faranno leva su questi e incorporeranno il social commerce nelle loro strategie di vendita.

I contenuti video domineranno

I video sono una delle forme più coinvolgenti di contenuti e presto domineranno i social media come un chiaro vincitore rispetto a tutti gli altri tipi di contenuti. Che si tratti di video in formato corto come quelli popolari su TikTok o Storie o di contenuti in formato lungo su YouTube, i video sono il futuro dei contenuti dei social media. Secondo uno studio Cisco , entro il 2022 l’82% di tutti i contenuti online sarà costituito da contenuti video. Ciò dimostra chiaramente quanto sia importante iniziare a utilizzare i contenuti video per rimanere pertinenti nel dominio dei social media.

Se al momento non stai creando video, è ora che tu li includa nella tua strategia di contenuti. Nel prossimo futuro, i video domineranno i social media e chiunque non se ne renda conto avrà difficoltà. Puoi iniziare utilizzando funzionalità come le Storie sia per i tuoi contenuti sui social media che per le pubblicità. Puoi anche aggiungere video ai tuoi post sui social media, anche su piattaforme tradizionalmente dominate da immagini o contenuti di testo.

L’ascesa delle comunità dei social media

Anche se non si tratta di qualcosa di nuovo, sicuramente sta diventando più popolare che mai. Le comunità di social media sono fondamentalmente gruppi sociali creati dai brand per fornire una piattaforma di rete per i loro clienti. Di solito si tratta di gruppi privati ​​a cui persone affini possono unirsi per parlare dei loro interessi condivisi.

I gruppi di Facebook sono un brillante esempio di tali social communities. Molti marchi utilizzano tali gruppi per riunire tutti i loro clienti esistenti e potenziali e interagire con loro in modo significativo. I membri del gruppo possono discutere di vari argomenti, condividere le loro esperienze e cercare soluzioni alle loro sfide. I marchi possono anche utilizzare le loro community sui social media per lanciare nuovi prodotti, chiedere feedback ai clienti e ottenere preziose informazioni sui clienti. Da’ un’occhiata al gruppo Facebook «Women Who Travel» di Conde Nast, per esempio. Hanno creato questo gruppo per le donne che viaggiano per discutere delle loro storie di viaggio, chiedere consigli e molto altro.

Più controllo normativo e legale

Mentre ci sono numerosi vantaggi dei social media, ci sono alcuni aspetti negativi che sono emersi negli ultimi anni. La privacy e la sicurezza dei dati sono due di questi problemi che hanno fatto notizia per i social network come Facebook. I social media possono essere facilmente utilizzati per raccogliere informazioni su chiunque e utilizzarle in modo improprio. Ci sono accuse che alcuni social network vendano persino i dati dei loro utenti ad altre società.

Alla luce di ciò, i social network e gli organismi di regolamentazione inaspriranno le loro norme e attueranno più politiche. I social media sono considerati non sicuri da molte persone e sarebbe nell’interesse di tutti cambiarlo. Quindi, sii pronto per ulteriori regolamenti e restrizioni su tutte le piattaforme.

Maggiore adozione della realtà aumentata

La realtà aumentata migliora la nostra realtà aggiungendo elementi digitali e cambiando il modo in cui le cose sembrano realmente. Le piattaforme di social media hanno trovato casi d’uso interessanti per questa tecnologia e hanno iniziato a sfruttarla negli ultimi anni.

Instagram, ad esempio, utilizza la realtà aumentata per i suoi numerosi filtri fotografici. Hai visto quei filtri che possono aggiungere trucco al tuo viso, occhiali da sole o orecchie da coniglio? Non è altro che un’applicazione di realtà aumentata per i social media.

Questa tendenza, sebbene fortemente resa popolare da Instagram e Snapchat, sarà adottata da altre piattaforme di social media nei prossimi anni. Facebook, ad esempio, ha lanciato i filtri AR prima di Instagram, ma sono diventati popolari in seguito. Facebook sta inoltre sperimentando altre funzionalità AR e VR e in futuro presenterà ulteriori applicazioni di queste tecnologie.

Le applicazioni di AR sui social media non si limitano ai soli filtri fotografici per pubblicare post e storie divertenti. I marchi possono inoltre sfruttare la realtà aumentata per offrire ai loro clienti migliori esperienze di acquisto.

Sephora, ad esempio, è un marchio di bellezza che da tempo utilizza l’AR per consentire ai propri clienti di provare il trucco prima di acquistare. Sebbene questa funzionalità sia presente sulla loro app mobile da molto tempo, recentemente l’ha lanciata anche per Facebook. Ora, gli utenti possono provare i prodotti Sephora tramite Facebook Messenger, utilizzando i filtri di realtà aumentata. Questo aiuta le persone a prendere decisioni di acquisto migliori, pur avendo un’esperienza di acquisto unica.

La realtà aumentata può avere molte potenziali applicazioni di social media per i marchi. E questa tendenza sarà ulteriormente guidata dai continui sforzi delle piattaforme di social media per aggiungere più funzionalità di AR.

Aumento dell’uso dei social media per il servizio clienti

I social media sono stati tradizionalmente un luogo per le persone di connettersi con i loro social network e condividere foto e video. Tuttavia, quei giorni sono passati da tempo e i social media sono ora molto più di questo.

I social sono diventati una piattaforma di vendita al dettaglio, una piattaforma di scoperta di prodotti e ora anche un canale di assistenza clienti. Molti marchi hanno iniziato a riconoscere le reti di social media come piattaforme per fornire assistenza ai clienti.

Questa transizione è avvenuta gradualmente quando i marchi hanno iniziato a notare che molti clienti cercano di contattarli sui social media. Ciò può essere dovuto alla mancanza di risposta su altri canali o semplicemente perché era un modo più diretto per raggiungere i marchi. Inutile dire che i marchi hanno iniziato a rispondere a tali messaggi e indirizzare quei clienti sui canali giusti.

Avanzate rapidamente di qualche anno e immaginate che il numero di tali interazioni si moltiplichi. Non sono solo alcuni casi unici in cui i clienti pubblicano le loro domande o i loro reclami sui social media e sui marchi. Ora, è diventato un canale di assistenza clienti abbastanza significativo da consentire ai marchi di riconoscerlo come tale.

Ed è uno dei canali di servizio clienti più importanti, a causa delle enormi ripercussioni della mancata gestione di un cliente di fronte agli altri utenti. Diviene dunque tanto più importante per i brand gestire bene questi clienti.

La personalizzazione sarà fondamentale

La personalizzazione è una tendenza globale del consumatore che esiste da diversi anni. Tuttavia, è ancora recente quando si tratta della sua adozione per i social media. Alcuni potrebbero sostenere che i marchi non sono in grado di personalizzare esattamente i loro contenuti sui social media per diversi segmenti di consumatori. Vero. Tuttavia, possono comunque personalizzare i propri annunci sui social media per tutti i segmenti target che desiderano.

L’aspetto chiave in cui le aziende e gli esperti di marketing stanno sfruttando la tendenza della personalizzazione è nella fornitura di annunci sui social media. Le piattaforme di social media hanno iniziato a fornire opzioni di targeting e personalizzazione avanzate per gli esperti di marketing. Questi ti consentono di mostrare gli annunci giusti alle persone giuste al momento giusto. La personalizzazione ha raggiunto un livello tale che queste piattaforme di social media ora comprendono anche il tipo di prodotti che ti piacciono. Inoltre, ti mostrano annunci per prodotti simili di marche diverse.

Conclusioni

Non mi credi? Prova a controllare un annuncio, qualsiasi annuncio, su Instagram. In pochi minuti, vedrai annunci per prodotti simili in tutto il tuo feed. Più annunci fai clic su, migliore sarà la comprensione del tuo comportamento e delle tue preferenze online. E tutti i tuoi annunci Instagram saranno personalizzati e curati secondo i tuoi gusti.

Queste sono alcune delle tendenze che domineranno il panorama dei social media nel 2020 e oltre. Occorre saper sfruttare queste tendenze a proprio vantaggio e stare al passo con i concorrenti. I social media sono uno spazio dinamico e competitivo e queste tendenze possono aiutarti a creare le tue operazioni di marketing su social media. Quindi, tieniti aggiornato sugli ultimi sviluppi su questi temi e usali per le tue iniziative sui social media.