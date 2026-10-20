Comunità educanti, oratori, associazionismo e sport per rendere la vita dei nostri ragazzi meno dipendente dalla dimensione digitale. Una dimensione che rischia di mangiarsi tutto il loro tempo libero, che va bilanciata e accompagnata in famiglia, a scuola e nella comunità in cui vivono e crescono i nostri giovani. Che non devono essere lasciati soli, in balia dello smartphone. Ne abbiamo parlato con Simona Malpezzi, senatrice del PD, insegnante e appassionata dell’uso responsabile del digitale da parte dei genitori di bambini piccoli (è promotrice del disegno di legge per istituire il divieto di schermo ai minori di 36 mesi).

Key4Biz. Comunità educanti: mi può dare il senso della proposta congiunta con la senatrice Gelmini?

Simona Malpezzi. Ho presentato il mio disegno di legge sulle comunità educanti nell’ottobre del 2022, all’inizio di questa legislatura, perché sono convinta che l’educazione non possa essere una responsabilità esclusiva della scuola e delle famiglie.

Da insegnante ho sempre sostenuto che la scuola sia centrale, ma che non possa essere lasciata sola. Intorno ai nostri bambini e ragazzi esistono tante realtà che già svolgono una funzione educativa straordinaria: gli oratori, le associazioni sportive e culturali, il volontariato, il Terzo settore, gli enti locali.

Key4Biz. Da dove nasce la sua proposta?

Simona Malpezzi. La mia proposta nasce dall’idea di rendere strutturale questa alleanza, attraverso patti educativi territoriali sostenuti da un Fondo nazionale. Non vogliamo inventare dall’alto nuove attività, ma mettere i territori nelle condizioni di costruire risposte ai propri bisogni.

Perché ogni territorio è diverso. Un ragazzo che vive in una periferia urbana può avere necessità differenti rispetto a chi vive in un piccolo Comune. La progettazione deve partire da questi bisogni e coinvolgere chi conosce davvero la realtà locale.

Il principio è semplice: nessuno educa da solo.

Sono quindi contenta che anche la senatrice Gelmini abbia presentato una proposta che si muove nella stessa direzione e che i due testi siano stati abbinati. Stiamo lavorando per un obiettivo comune.

Key4Biz. La dotazione finanziaria è di 6 milioni all’anno a partire da quest’anno?

Simona Malpezzi. Il punto fondamentale della mia proposta è che la comunità educante deve poter contare su finanziamenti certi e strutturali, non su iniziative occasionali che finiscono quando terminano le risorse. Quello dei 6 milioni è il fondo per gli oratori che è già legge.

Non dobbiamo finanziare semplicemente delle attività. Dobbiamo costruire un’infrastruttura educativa stabile, capace di contrastare le disuguaglianze e la povertà educativa.

Se crediamo davvero che l’educazione sia una priorità, dobbiamo dimostrarlo anche attraverso le risorse che mettiamo a disposizione. E servono risorse per costruire reti educative e metterle in grado di progettare.

Key4Biz. Gli oratori sono un’alternativa al digitale? Non potrebbero andare meglio a braccetto, anche attraverso corsi di educazione digitale e prevenzione del cyberbullismo?

Simona Malpezzi. Non credo che dobbiamo contrapporre gli oratori al digitale. Il digitale fa parte della vita dei nostri ragazzi e non possiamo pensare semplicemente di eliminarlo.

La vera questione è un’altra: quante opportunità concrete di relazione, socialità e partecipazione offriamo ai nostri bambini e adolescenti?

Se un ragazzo trascorre ore davanti allo smartphone, dobbiamo certamente interrogarci sui rischi del digitale. Ma dobbiamo anche chiederci quali alternative abbia a disposizione.

Un ragazzo deve poter giocare, fare sport, litigare e fare pace, costruire amicizie, confrontarsi con gli adulti, imparare ad affrontare un insuccesso. Sono tutte esperienze fondamentali per costruire la propria identità e la propria autonomia.

Key4biz. È questo il ruolo degli oratori?

Simona Malpezzi. Gli oratori rappresentano una straordinaria esperienza educativa italiana perché offrono spazi di incontro, condivisione e responsabilità. Ma penso anche alle associazioni sportive, alle biblioteche, ai centri culturali e alle tante realtà del volontariato.

E certamente questi luoghi possono diventare anche spazi di educazione digitale, di prevenzione del cyberbullismo, di educazione alla cittadinanza e al riconoscimento della disinformazione.

Credo molto, da questo punto di vista, nell’esperienza dei Patti digitali di comunità.

Key4biz. Cosa sono i Patti digitali di comunità?

Simona Malpezzi. Sono accordi attraverso i quali le famiglie, insieme alle scuole e agli altri soggetti educativi, condividono alcune regole: quando introdurre il primo smartphone, come accompagnare l’accesso ai social, quali limiti prevedere e come promuovere un utilizzo consapevole delle tecnologie.

Sono esperienze importanti perché affrontano anche un problema che conosciamo tutti: il genitore che vorrebbe aspettare prima di dare uno smartphone al figlio, ma si sente costretto a farlo perché tutti i compagni lo hanno già.

Quando le famiglie condividono una scelta, quella pressione si riduce.

Ecco perché penso che i Patti digitali possano trovare una collocazione naturale all’interno dei patti educativi territoriali che vogliamo sostenere con la mia proposta di legge.

Per quanto riguarda i corsi, possono essere realizzati in collaborazione con scuole, educatori e professionisti competenti, anche attraverso il contributo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, del Garante per la protezione dei dati personali e degli altri soggetti istituzionali che si occupano di questi temi.

Non si tratta però di trasformare gli oratori in un’altra scuola. La loro forza è proprio quella dell’educazione informale, della relazione e dell’esperienza condivisa.

Non dobbiamo scegliere tra educazione digitale e relazioni umane. Dobbiamo educare a entrambe, impedendo che una dimensione impoverisca l’altra. (La rete dei Patti Digitali di comunità promuove alleanze educative di questo tipo tra famiglie, educatori ed enti a livello locale su tutto il territorio nazionale. Tutti possono sottoscrivere i principi dei Patti Digitali ed eventualmente diventare soggetti promotori di un patto all’interno del loro territorio, per coinvolgere il maggior numero possibile di realtà educative e rendere condiviso un impegno comunitario per l’uso corretto della tecnologia:

famiglie, scuole, pubbliche amministrazioni e realtà locali, NDR).

Key4biz. Pensa che nei corsi di educazione digitale dovrebbero essere coinvolte anche le piattaforme social, come TikTok, Instagram e Facebook?

Simona Malpezzi. Penso che le piattaforme debbano assumersi una responsabilità molto maggiore di quella che hanno esercitato fino a oggi.

Non possiamo chiedere soltanto ai ragazzi e alle famiglie di utilizzare responsabilmente strumenti che sono spesso progettati proprio per catturare la loro attenzione e trattenerli online il più a lungo possibile.

Lo scorrimento infinito dei contenuti, le notifiche continue, i meccanismi di gratificazione immediata non sono caratteristiche casuali, ma il risultato di precise scelte di progettazione.

Per questo credo che le piattaforme possano essere coinvolte nei percorsi di educazione digitale, ma a condizioni molto chiare.

Non devono diventare occasioni di promozione commerciale o di legittimazione dei propri prodotti. La formazione deve essere affidata a soggetti educativi indipendenti, capaci di spiegare non soltanto le opportunità del digitale, ma anche i rischi, i meccanismi degli algoritmi, la raccolta dei dati personali, la disinformazione e le dinamiche che possono favorire comportamenti compulsivi.

E naturalmente le piattaforme devono fare la loro parte nel garantire ambienti digitali più sicuri per i minori.

La responsabilità della protezione dei ragazzi non può essere scaricata interamente sulle famiglie.

Key4biz. La Commissione europea ha lanciato la proposta di EU Kids Act, con il divieto di social per i minori di 13 anni. Cosa ne pensa e a che punto è la legge italiana?

Simona Malpezzi. Sono tra le prime firmatarie del ddl Mennuni-Mafia sul divieto dei social sotto i 15 anni ed è chiaro che sono convinta del valore della proposta europea. Potevamo essere i primi in italia ma siamo stati rallentati dai pareri del governo agli emendamenti.

Penso anche che sarebbe un errore immaginare che basti introdurre un divieto per risolvere il problema.

I divieti possono essere necessari, soprattutto per proteggere i più piccoli, ma devono accompagnarsi a un grande investimento educativo.

Key4biz. Sono spesso i genitori a regalare uno smartphone ai figli per la Comunione o a darlo ai bambini nel passeggino per farli stare tranquilli. Non dovremmo educare anche loro?

Simona Malpezzi. Assolutamente sì. E credo che questa sia una delle questioni più importanti, sulla quale dobbiamo avere anche il coraggio di parlare con chiarezza.

Da insegnante ho visto spesso quanto sia difficile per i genitori confrontarsi con le nuove tecnologie e con le trasformazioni che hanno introdotto nella vita dei ragazzi.

E non serve colpevolizzarli. Serve accompagnarli.

I bambini imparano soprattutto osservando gli adulti. Se siamo noi i primi a utilizzare continuamente lo smartphone, anche durante i pasti o nei momenti dedicati alla famiglia, non possiamo pensare di risolvere tutto chiedendo ai nostri figli di spegnerlo.

Non possiamo chiedere ai bambini di imparare a vivere nel mondo digitale senza essere disposti, noi adulti, a imparare a educare in un mondo che cambia.

E soprattutto dobbiamo ricordarci che non basta togliere uno smartphone dalle mani di un ragazzo: dobbiamo essere capaci di offrirgli qualcosa di altrettanto interessante e coinvolgente nella vita reale.

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