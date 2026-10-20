Social e minori, intervista della senatrice Malpezzi (PD) a Key4Biz

Oggi di nuovo in primo piano il delicato rapporto fra social e minori con la posizione del PD.

La senatrice Dem Simona Malpezzi, promotrice con la collega Gelmini del disegno di legge sulle comunità educanti, rilancia con forza il ruolo degli oratori come centri di aggregazione e di educazione digitale fondamentali per i ragazzi.

A seguire, in materia di satelliti l’accordo satellitare fra Deutsche Telekom, Orange, Vodafone e Telefonica per l’offerta commerciale di servizi satellitari mobili (direct-to-device). Ma nessuna intenzione di investire in una costellazione a orbita bassa LEO.

Infine, sul fronte televisivo interno la Riforma RAI, come uscire dalla paralisi dei veti politici? La proposta del paper Astrid.

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