La Ue blocca l'emanazione di leggi nazionali nelle more dell'iter legislativo europeo, ma i tempi sono troppo lunghi. Vienna protesta e il commissario Agcom Capitanio ricorda i diversi strumenti già disponibili come il parental control e l'age verification per l'accesso a contenuti per adulti.

L’Unione Europea sta dicendo agli Stati Membri di mettere in pausa ogni legge nazionale per restringere l’accesso ai social media da parte dei minori. L’obiettivo è fissare delle regole comuni europee che al momento sono in fase di dibattito con la bozza di legge dell’EU Kids Act.

La normativa europea deve ancora essere negoziata tra il Consiglio (i governi) e il Parlamento europeo per giungere alla sua formulazione definitiva.

Ma i tempi sono lunghi, almeno un anno, e l’Italia tramite il commissario Agcom Massimiliano Capitanio non ci sta: le leggi in materia già in vigore non saranno messe in stand by in attesa dei tempi lunghi dell’Unione.

Tra l’altro, Francia, Italia, Slovenia e Grecia sono paesi in cui è in corso l’elaborazione di una normativa da prima che la proposta dell’Eu Kids Act venisse formalmente presentato dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Minori, Capitanio (Agcom): “Sulle tutele non rallentare e utilizzare strumenti già attivi”

“12 mesi di attesa per regolare l’utilizzo dei social da parte dei minori sono un’era geologica, rispetto alla velocità della tecnologia e dei rischi che comporta se non utilizzata correttamente. Per fortuna, in Italia sono disponibili strumenti di protezione spesso non conosciuti come il parental control attivabile gratuitamente sui cellulari dei ragazzi, la verifica dell’età per l’accesso ai contenuti per adulti, il regolamento sugli influencer e anche il patentino digitale legato all’educazione civica nelle scuole. Su questi strumenti e sulla consapevolezza nell’utilizzarli bisogna fare un ulteriore sforzo di formazione e comunicazione”. Così in una nota Massimiliano Capitanio commissario Agcom.

Diverse in Parlamento le proposte giacenti in Italia avanzate da diverse forze politiche in materia di Social e Minori.

Il casus belli

La prima capitale a protestare è stata Vienna. L’Austria è stata il primo Paese a cui giovedì è stato intimato di sospendere la propria legislazione, ma ha reagito duramente contro tale ordine.

“È inaccettabile che Bruxelles impedisca agli Stati membri di adottare leggi nazionali senza presentare, al contempo, una propria soluzione europea completa”, ha detto a Politico.eu il segretario di Stato austriaco Alexander Pröll.

Da poche settimane, a settembre, la Commissione Ue ha presentato la sua proposta di legge (EU Kids Act) per regolare l’accesso dei social ai minori, che tra le altre cose prevede un divieto di accesso per gli under 13, limiti agli under 15 e stop allo scrolling infinito. Ma nel contempo le diverse capitali europee hanno portato avanti dei provvedimenti paralleli a livello nazionale con diversi approcci e regole.

Paesi Ue in ordine sparso

Alcuni paesi come Danimarca e Grecia non vogliono aspettare l’approvazione dei una legge comune europea. La questione è molto urgente e i tempi della politica sono troppo lunghi.

“La Commissione ha deciso di rinviare di 12 mesi l’esame di eventuali progetti di legge nazionali che si sovrappongono alle future norme armonizzate”, ha detto giovedì ai giornalisti Thomas Regnier, portavoce dell’esecutivo dell’UE.

A luglio, l’Austria aveva chiesto alla Commissione di verificare se la propria proposta di legge – che prevederebbe il divieto di accesso ai social media per i minori di 14 anni – fosse conforme al diritto dell’UE. Il termine entro cui la Commissione avrebbe dovuto fornire una risposta è scaduto giovedì e l’esecutivo UE ha chiesto al Paese di sospendere l’adozione della normativa per un anno, ha spiegato Regnier.

Proteste sono arrivate in una dichiarazione a Politico da parte del vicecancelliere e ministro per i media, Andreas Babler.

L’Austria continuerà a lavorare alla propria legislazione, preparandola in vista della scadenza del periodo di sospensione di 12 mesi, ha precisato Babler.

La Grecia ha già adottato una propria normativa per i minori di 15 anni e, con ogni probabilità, potrà mantenerla, proprio perché ha completato l’iter prima della presentazione della proposta dell’UE. Regnier non ha voluto commentare la situazione di singoli Paesi, fatta eccezione per l’Austria, ma ha precisato che esistono delle “sfumature” legate al momento in cui Atene ha trasmesso la propria legge alla Commissione per la verifica di compatibilità con le norme dell’Unione europea.

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