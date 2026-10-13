Social e minori, anche la Turchia li vieta agli under 15 anni

Sabato scorso il governo turco ha formalmente vietato l’accesso alle piattaforme di social media ai minori di 15 anni. Il divieto entrerà in vigore il 1° novembre.

Il testo stabilisce che le piattaforme social dovranno “adottare le misure tecniche e amministrative necessarie, inclusa la verifica dell’età”, per attuare le nuove regole. Secondo l’articolo 7 della legge, il sistema di verifica dell’età si baserà su un “token” rilasciato dal governo.

Stop effetto dipendenza

La legge prevede disposizioni anche per i minori di età superiore ai 15 anni, stabilendo che le piattaforme non possono offrire loro servizi che potrebbero avere “un effetto di dipendenza”.

La Turchia ha spesso imposto restrizioni severe ai servizi di social media, scrive il sito specializzato Politico.eu, bloccando frequentemente singoli account di organi di informazione o attivisti e, talvolta, vietando l’accesso a intere piattaforme. Nel 2024, Ankara ha bloccato Instagram per una settimana, sostenendo che la piattaforma di proprietà di Meta avesse censurato gli utenti che piangevano la morte del leader di Hamas, Ismail Haniyeh.

Le mosse anti social di Ankara

La scorsa settimana, la Turchia ha bloccato un sito di notizie e i relativi account social a causa di quella che un tribunale ha definito “propaganda LGBT”, scatenando l’indignazione dei gruppi per i diritti umani e la libertà di stampa.

Un rapporto del 2025 del think tank statunitense Freedom House ha classificato Internet in Turchia come “non libero”.

La Turchia si unisce a un gruppo crescente di Stati, tra cui Australia e Indonesia, che stanno introducendo o valutando restrizioni più severe sull’età per l’accesso ai social media.

A settembre, l’Unione Europea ha presentato una proposta legislativa, l’Eu Kids Act, per limitare l’accesso dei minori ai social media e alle piattaforme di condivisione video fino al compimento dei 15 anni.

Austria, Danimarca, Francia, Grecia e Spagna stanno portando avanti leggi nazionali per limitare l’accesso dei minori ai social media. Anche il Regno Unito dovrebbe introdurre un divieto il prossimo anno.

Anche il Canada ha presentato un disegno di legge per limitare l’accesso alle piattaforme social ai minori di 16 anni.

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