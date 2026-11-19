Il centrodestra ha presentato un emendamento unitario al dl cortei sui social network vietati agli under 13. Il testo in Commissione Giustizia della Camera, prevede che l’accesso ai social sia consentito “ai minori a decorrere dal compimento del quindicesimo anno di età”. Inoltre “è consentito altresì l’accesso ai servizi di social network ai minori che utilizzino un account collegato ad un account di uno dei genitori dal compimento del tredicesimo anno di età”. Ma la norma riguarda anche WhatsApp? E quindi gli under 13 lo potranno utilizzare oppure le app di messaggistica istantanea sono escluse? In Francia il legislatore aveva pensato nel provvedmento, bocciato poi parzialmente da parte della Corte Costituzionale, l’esclusione di WhatsApp e delle altre piattaforme di messaggistica istantanea. Per il GDPR dovrebbero essere vietate ai minori di 13 anni.

L’emendamento esce quindi dal Dl Sicurezza, che per alcuni non era il veicolo più idoneo.

La verifica dell’età in capo ai social network, con strumenti di identità digitale

Tra le previsioni della norma “ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico” e “nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di misure uniformi per garantire detto accertamento, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l’età degli utenti, avvalendosi di una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale”.

Agcom responsabile delle specifiche tecniche

“L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, le modalità tecniche e di processo per la messa a disposizione, funzionamento e utilizzo della predetta soluzione”, si legge ancora nell’emendamento a firma dei partiti di maggioranza. Agcom avrà il compito di vigilare su questa norma e il compito dopo una diffida alle piattaforme di prevedere il blocco fino al ripristino. Lo stesso compito è stato svolto da Agcom per il sistema di age verification per il controllo dell’età per l’accesso ai siti per adulti.

Anticipata così l’entrata in vigore dell’EU Kids Act, che diventerà legge non prima di un anno.

Di seguito il testo dell’emendamento

(Disposizioni per l’accesso dei minori ai servizi di social network online e alle piattaforme di condivisione di video)

Nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina armonizzata per garantire un elevato livello di protezione dei minori nell’ambiente digitale, l’attivazione autonoma di account personali sui servizi di social network online e sulle piattaforme di condivisione di video, come definiti, rispettivamente, dall’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) 2022/1925 e dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, è consentita ai minori a decorrere dal compimento del quindicesimo anno di età.

E’ consentito altresì l’accesso ai servizi di social network ai minori che utilizzino un account collegato ad un account di uno dei genitori dal compimento del tredicesimo anno di età.

Identità dgitale

2. Ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico di cui al comma 1, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di misure uniformi per garantire detto accertamento, i fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video verificano l’età degli utenti, avvalendosi di una soluzione interoperabile con i portafogli europei di identità digitale. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio provvedimento, le modalità tecniche e di processo per la messa a disposizione, funzionamento e utilizzo della predetta soluzione.

3. L’obbligo di verifica dell’età di cui al comma 2 non si applica agli utenti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari, presso il medesimo fornitore, di un account creato da almeno otto anni.

4. Nei casi di cui al comma 3, il fornitore accerta la sussistenza delle condizioni ivi previste, sulla base delle informazioni allo stesso disponibili, senza ricorrere ad ulteriori procedure di verifica dell’età.

5. I contratti relativi ad account personali attivati in violazione del requisito anagrafico di cui al comma 1 sono nulli e non costituiscono idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Le eccezioni

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai fornitori di

a) enciclopedie online senza scopo di lucro;

b) archivi didattici e scientifici senza scopo di lucro;

c) servizi e sistemi progettati per scopi principalmente didattici e gestiti da istituti o organizzazioni di istruzione, o per loro conto;

d) piattaforme open source di sviluppo e condivisione di software, a meno che la piattaforma stessa non costituisca un sistema di IA che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento UE 2024/1689;

e) servizi e sistemi specificamente sviluppati e gestiti esclusivamente a scopo di ricerca e sviluppo scientifici;

f) servizi e sistemi progettati, sviluppati e gestiti da autorità pubbliche e ad uso esclusivo di tali autorità pubbliche o per loro conto.

7. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, contesta ai fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video, anche d’ufficio, la violazione, applicando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 31, del decreto legislativo 31 luglio 1997, n. 249, e li diffida ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei fornitori di servizi di social network online e di piattaforme di condivisione di video, di condizioni di fornitura conformi ai contenuti della diffida dell’Autorità.

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