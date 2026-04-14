• Le spedizioni globali di smartphone sono diminuite del 6% su base annua nel primo trimestre del 2026, a causa della carenza di DRAM e NAND che ha interrotto le forniture e aumentato i costi per i produttori, mentre la fiducia dei consumatori è rimasta debole a causa delle tensioni in Medio Oriente.

• Apple ha guidato il primo trimestre per la prima volta con una quota di mercato del 21%, in crescita del 5% su base annua, trainata dalla forte domanda di iPhone 17, da una gestione proattiva della catena di approvvigionamento a fronte delle limitazioni di memoria e da prestazioni migliorate in Cina.

• Le vendite di Samsung sono diminuite del 6% su base annua nel primo trimestre del 2026, con una quota di mercato del 20%, a causa del ritardo nel lancio del Galaxy S26 e della debolezza del segmento entry-level.

• Oltre ai primi cinque marchi, HONOR, Google e Nothing sono cresciuti rispettivamente del 25%, 14% e 25% su base annua, grazie alla solidità del portafoglio prodotti, alla forte espansione e alla differenziazione di nicchia.

Il mercato globale degli smartphone resta sotto pressione nel primo trimestre del 2026, con vendite annue in flessione del 6%, a causa delle carenze di componenti di memoria DRAM e NAND e una domanda più debole, secondo i dati diffusi da Counterpoint.

Sebbene alcune regioni abbiano mostrato una relativa stabilità, il sentiment generale del mercato è rimasto cauto, poiché i produttori hanno adeguato le proprie strategie di prezzo e produzione, ricorrendo a ritardi nella consegna dei prodotti e a un minor numero di lanci, e i consumatori hanno ridotto gli acquisti non essenziali a causa delle tensioni in Medio Oriente. Allo stesso tempo, alcuni produttori hanno anticipato le spedizioni in previsione di aumenti dei prezzi dei componenti e di un’escalation dei costi logistici, compensando così un calo più consistente delle spedizioni.

Memorie per smartphone penalizzate dai data center

Commentando il mercato globale degli smartphone, l’analista senior Shilpi Jain ha detto: “Questo calo delle spedizioni è dovuto principalmente al fatto che i produttori di memorie hanno dato priorità ai data center per l’intelligenza artificiale rispetto all’elettronica di consumo, comprimendo i margini degli OEM e costringendoli a trasferire direttamente ai consumatori l’aumento dei costi dei componenti (BOM). Mentre l’offerta è rimasta limitata, l’aumento dei prezzi dell’energia, i maggiori costi logistici e l’incertezza economica causata dalle tensioni in Medio Oriente hanno mantenuto basso il sentiment dei consumatori verso i nuovi dispositivi, alimentando la domanda di dispositivi ricondizionati e pesando ulteriormente sulle spedizioni. La carenza di chip di memoria e l’aumento dei costi hanno colpito maggiormente i segmenti più sensibili al prezzo, come i dispositivi di fascia bassa e media, che sono i più esposti a tali pressioni sulla domanda e sull’offerta. Mentre i produttori di dispositivi premium come Apple sono rimasti relativamente resilienti a queste pressioni, i marchi cinesi, orientati ai volumi, hanno registrato cali più marcati, soprattutto nelle regioni sensibili al prezzo, contribuendo al calo complessivo delle spedizioni globali.”

Quota di mercato globale degli smartphone venduti ai primi 5 marchi (dati preliminari)

Fonte: Rapporto preliminare Market Monitor di Counterpoint Research (basato sulle vendite)

Note: OPPO include OnePlus e realme. Le percentuali totali potrebbero non sommare al 100% a causa degli arrotondamenti.

Apple al topo del ranking

Apple ha guidato il mercato globale degli smartphone per la prima volta nel primo trimestre, raggiungendo una quota di mercato del 21% e una crescita del 5% su base annua nel primo trimestre del 2026. Apple rimane il marchio più al riparo dalla crisi delle memorie grazie al suo posizionamento ultra-premium e alla catena di fornitura altamente integrata. La continua e forte domanda per la serie iPhone 17 e gli aggressivi programmi di permuta, insieme alla fidelizzazione dell’ecosistema, hanno guidato la crescita complessiva dei volumi nonostante un contesto macroeconomico più debole. Il marchio ha registrato una crescita notevolmente più forte in diversi mercati chiave dell’Asia-Pacifico, come Cina, India e Giappone, evidenziando la solida domanda di iPhone e le strategie efficaci in questi mercati ad alto potenziale.

Samsung, vendite in calo del 6%

Nel primo trimestre del 2026, le spedizioni di Samsung sono diminuite del 6% su base annua, mantenendo una quota di mercato del 20%, a causa delle difficoltà incontrate dal marchio per via della minore domanda nel segmento di mercato di massa e del ritardo nel lancio della serie S26. Tuttavia, l’iniziale slancio della serie S26 è rimasto forte, evidenziando una solida domanda per il nuovo hardware e le funzionalità AI integrate, con la variante Ultra che ha registrato il maggior successo. Per gestire le crescenti pressioni sui costi, Samsung ha ulteriormente riorganizzato il proprio portafoglio prodotti, semplificando le opzioni di fascia bassa e puntando sulle configurazioni di fascia alta, aumentando di fatto i prezzi di partenza e rafforzando al contempo il posizionamento premium dei suoi dispositivi.

Xiaomi in flessione del 19%

Xiaomi, pur mantenendo il terzo posto nel mercato globale con una quota del 12%, ha registrato il calo maggiore tra i primi cinque marchi, pari al 19% su base annua. Il marchio sta affrontando una forte pressione, poiché la sua elevata esposizione al segmento di fascia bassa, sensibile al prezzo, lo rende particolarmente vulnerabile all’aumento dei costi della memoria. Xiaomi sta quindi semplificando le proprie linee di prodotto e concentrandosi maggiormente sulle regioni chiave. Allo stesso tempo, sta registrando una crescita nel segmento premium, con la serie Xiaomi 17 che sta ottenendo buoni risultati in Cina.

(La quota di mercato di Xiaomi è stata rivista dal 13% al 12% e il calo su base annua è passato dal 13% al 19%).

OPPO e vivo

OPPO e vivo si sono aggiudicate rispettivamente il quarto e il quinto posto nel mercato nel primo trimestre del 2026 con quote di mercato dell’11% e dell’8%. Nonostante il lieve calo del 2% su base annua, vivo ha mantenuto la sua leadership di mercato in India, sfruttando la sua serie di fascia media per attrarre clienti con upgrade di alto valore, e ha mantenuto il suo slancio anche in Cina. Le spedizioni complessive di OPPO sono diminuite, ma il marchio ha registrato una forte performance nel segmento entry-level con la serie A5, mentre il suo top di gamma Find N5 è stato ben accolto dal mercato.

Le prospettive per il 2026 rimangono deboli, poiché la crisi della memoria potrebbe protrarsi fino alla fine del 2027. Si prevede che i produttori daranno priorità al rapporto qualità-prezzo rispetto al volume, agli aggiornamenti di configurazione, all’eliminazione dei modelli a basso margine e allo sfruttamento dei dispositivi ricondizionati per fidelizzare gli utenti con budget limitato. Con la premiumizzazione che si mantiene stabile ma i margini sotto pressione, i marchi si affideranno sempre più al software, all’espansione dell’ecosistema e ai servizi per la crescita nei prossimi trimestri.

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