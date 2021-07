Smartphone, vendite in aumento del 13,2% nel secondo trimestre 2021

La carenza di chip non ha intaccato il mercato degli smartphone che nel secondo trimestre dell’anno si mostra in salute con i brand cinesi che guadagnano sempre più terreno.

Le vendite globali di smartphone sono cresciute del 13,2% nel secondo trimestre del 2021 nonostante le difficoltà di fornitura e i mutamenti che hanno toccato diversi vendor. Lo rende noto IDC, secondo cui il dato di crescita supera stime precedenti di un incremento del 12,5%.

Le vendite del secondo trimestre hanno raggiunto 313,2 milioni di consegne, a conferma del ritorno ad una crescita sostenuta del mercato. Segno più per tutte le aree del globo eccezion fatta per la Cina, che nel secondo trimestre dell’anno per mancanza di novità significative lato prodotto e per la perdurante crisi di Huawei ha messo a segno un calo del 10% rispetto al secondo trimestre del 2020.

Nessuna carenza di chip

Il mercato degli smartphone ha avuto la fortuna di non dover soffrire la carenza di approvigionamenti vissuta invece dal mercato dell’auto, dei pc e dell’industria dei display, commenta IDC. La pandemia non è finita e continua la domanda di dispositivi mobili.

Le vendite di dispositivi 5G continuano a crescere di pari passo con il calo dei prezzi anche se i consumer, secondo la società di analisi, non acquistano ancora in modo specifico il 5G. Acquistano perché hanno bisogno di sostituire il device, e in alcuni casi sono al primo acquisto di uno smartphone.

Il ranking

Prosegue il calo di vendite di Huawei mentre LG ha da poco annunciato l’uscita dal mercato degli smartphone, il che provoca diversi scossoni nel ranking dei vendor. Xiaomi è salita al secondo posto della top ten per la prima volta, facendo retrocedere in terza posizione Apple. Nel mercati dove Huawei e LG sono più forti (Cina e Usa) ci sono diversi cambiamenti in vista. Negli Stati Uniti sono cresciuti molto Motorola, TCL dopo l’abbandono di LG. In Cina, sono sempre i solti a guadagnare dal calo di Huawei, vale a dire Xiaomi, OPPO, vivo e Apple.

Apple ad esempio sta guadagnando terreno in modo costante dal calo di Huawei nel mercato cinese di fascia alta.

A livello globale, i brand cinesi stanno crescendo rapidamente, con Xiaomi che ha messo a segno un incremento dell’86,6% in un anno. Un’altra società che sta crescendo tantissimo è realme.