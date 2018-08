Smartphone, vendite globali ancora in calo. Huawei sorpassa Apple alle spalle di Samsung

Huawei ha superato Apple nella classifica degli smartphone più venduti al mondo alle spalle di Samsung. E’ la prima volta in otto anni che Apple cede ad un concorrente il primo o il secondo posto nella classifica globale dei produttori di smartphone in termini di quote di mercato.

Ma secondo i dati preliminari pubblicati da Idc, nel secondo trimestre del 2018 Huawei ha commercializzato 54,2 milioni di smartphone pari al 15,8% alle spalle di Samsung ma davanti a Apple, che nel secondo trimestre ha venduto 41,3 milioni di iPhone in aumento dello 0,7%. Tengono le vendite dell’iPhone X, mentre il prossimo autunno sono attesi tre nuovi modelli di iPhone con schermi e caratteristiche diverse che potrebbero ridare sprint alle vendite.

Worldwide Smartphone Market, Top 5 Company Shipments, Market Share, and Year-over-Year Growth, Q2 2018 (shipments in millions) Vendor 2Q18 Shipments 2Q18 Market Share 2Q17 Shipments 2Q17 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 71.5 20.9% 79.8 22.9% -10.4% 2. Huawei 54.2 15.8% 38.5 11.0% 40.9% 3. Apple 41.3 12.1% 41.0 11.8% 0.7% 4. Xiaomi 31.9 9.3% 21.4 6.2% 48.8% 5. OPPO 29.4 8.6% 28.0 8.0% 5.1% Others 113.7 33.2% 139.5 40.1% -18.5% Total 342.0 100.0% 348.2 100.0% -1.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, July 31, 2018

Nel complesso, nel secondo trimestre dell’anno le vendite complessive di smartphone sono calate dell’1,8% a 342 milioni di unità. Si tratta del terzo trimestre consecutivo di contrazione, dovuta secondo Idc alla saturazione di alcuni mercati in attesa che altri mercati emergenti registrino tassi di crescita capaci di compensare il trend negativo.

Il predominio nella fascia alta degli smartphone, intorno ai 700 dollari, ormai è una partita a tre in diversi mercati (Samsung, Apple e appunto Huawei) con il produttore cinese in grado di accreditarsi a livello globale nonostante i problemi incontrati soprattutto negli Usa e in Australia dove è stato bannato per presunti legami con il governo cinese e timori per la sicurezza nazionale dei due paesi.

Huawei mantiene peraltro il primato di vendite in Cina, dove detiene una quota del 27% del mercato.

Altri player cinesi, come Xiaomi, Oppo e vivo, si stanno muovendo più lentamente verso una fascia più alta di prodotto.