Smartphone, vendite in calo in Italia nel 2017 ma cresce il giro d’affari

Le vendite di smartphone in Italia stanno registrando un trend negativo. E’ quanto emerge dall’ultimo report di GFK, secondo cui nel quarto trimestre del 2017 le vendite di nuovi smartphone nel nostro paese sono diminuite del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2016, per un totale (sempre ragguardevole) di 5,5 milioni di unità vendute. Cresce invece dell’1,9% il valore complessivo del mercato. Ciò significa che a fronte di un calo delle unità vendute gli italiani hanno speso di più, a dimostrazione del fatto che ormai gli smartphone sono diventati un oggetto cult per il cui acquisto i nostri conterranei sono disposti a spendere e anche tanto.

La tendenza, precisa GFK, è ancor più evidente guardando ai dati complessivi del 2017: rispetto al 2016, c’è stata nel nostro paese una crescita del valore del mercato del 3,1% a fronte di un calo di unità vendute complessivo dell’1,7%. Nel 2017 il giro d’affari del mercato degli smartphone nel nostro paese è superiore a 5,6 miliardi di euro, trainato particolarmente da modelli borderless (senza bordi) e con schermi più grandi (phablet), due categorie di device che hanno un prezzo di fascia alta.

A livello globale, nell’ultimo trimestre del 2017 sono stati venduti 397 milioni di smartphone nel mondo (+1%). Cresce il prezzo medio di vendita, che raggiunge i 363 dollari a livello internazionale (+10%). Un incremento che traina il valore del mercato: il giro d’affari complessivo degli smartphone segna un +9% rispetto al 2016.

Lo stesso trend si registra nei conti di Apple, che ha chiuso il trimestre al 31 dicembre con i ricavi in aumento a fronte di un calo di vendite di iPhone, dovuto alla performance inferiore alle attese dell’ultimo modello iPhone X.

In Europa occidentale, si legge nei dati di GFK, le vendite di smartphone sono diminuite del 3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In crescita invece il trend a valore (+17%), trascinato soprattutto dalle performance positive di Gran Bretagna (+24%) e Francia (+19%). Complessivamente, il valore delle vendite di smartphone nell’Europa occidentale è stato pari a 56 miliardi di dollari, in aumento del 5% rispetto al 2016. Guardando alle unità vendute, invece, si registra una diminuzione del 4% rispetto allo scorso anno. Positive le prospettive per la regione nel 2018.