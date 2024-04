Secondo stime di IDC, le vendite globali di smartphone sono cresciute del 7,8% nel primo trimestre del 2024, con Samsung che torna in cima alla classifica dei vendor.

Le vendite complessive di smartphone nel primo trimestre del 2024 si sono attestate a 89,4 milioni di unità, con un incremento annuale del 7,8%.

I numeri mostrano che samsung ha ripreso la testa, superando Apple che nel 2023 è stato il primo vendor per vendite.

Torna quindi l’ottimismo e IDC prevede che Samsung e Apple manterranno il primato nel mercato di fascia alta, la rinascita di Huawei in Cina, così come i notevoli guadagni di Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus e vivo spingeranno probabilmente entrambi a cercare aree di espansione.

Il punto principale è la posizione in ripresa di Samsung come produttore più venduto. I dati IDC hanno registrato che Apple ha venduto il maggior numero di telefoni a livello globale nel 2023 nonostante fosse anche il più costoso – apparentemente a supporto delle affermazioni degli analisti altrove secondo cui il segmento premium sta diventando troppo grande per il resto del mercato degli smartphone.

Nelle prime 6 settimane del 2024, le statistiche di Counterpoint hanno mostrato che le vendite di smartphone in Cina sono diminuite del 7% su base annua, con Huawei che ha registrato un enorme aumento delle vendite del 64%. Nel frattempo, le vendite di iPhone di Apple sono diminuite del 24% nella regione.