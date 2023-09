Smartphone usati, vendite globali in crescita del 14% nel 2023

Il mercato degli smartphone ricondizionati è in crescita del 14% nel 2023, in controtendenza rispetto alla flessione del mercato delle sostituzioni e dei nuovi smartphone.

Il mercato degli smartphone ricondizionati è in crescita del 14% nel 2023, in controtendenza rispetto al mercato delle sostituzioni e dei nuovi smartphone che soffre invece di una flessione che nemmeno il lancio del nuovo iPhone 15 potrà interrompere nel breve termine.

E così, nonostante il 2023 sia l’anno peggiore sul fronte delle vendite di smartphone nell’ultimo decennio, secondo stime di CCS Insight il segmento dei device ricondizionati sta crescendo del 14% anno su anno a 13,3 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2023.

Pesa l’aumento del costo della vita

Il risultato è che i nuovi piani di servizi mobili in genere adottano pacchetti tariffari “more-for-more” poiché gli operatori sono anche colpiti dal duplice problema di dover scontare maggiormente i modelli premium per mantenere la quota di mercato di fascia alta.

La gamma iPhone di Apple continua a dominare il mercato secondario, avendo aumentato la sua quota di mercato per cinque trimestri consecutivi, rispecchiando una tendenza osservata nel mercato telefonico primario. Ciò ha anche aumentato il numero di utenti attivi di iOS rispetto ad Android, con quest’ultimo che domina la fascia medio-bassa del mercato.

Apple fa il pieno nel ranking del second hand

Telia Norvegia ha confermato la tendenza verso il second hand affermando che il Samsung Galaxy S21 Ultra è stato l’unico modello Android a impedire ad Apple di conquistare tutti i posti nella sua top 10 delle vendite di telefoni usati, che è aumentata complessivamente del 4% su base trimestrale.

“Si può risparmiare molto denaro acquistando un telefono cellulare ben usato ed è anche una buona scelta per l’ambiente”, ha affermato Siv Færø, responsabile delle vendite e della gestione dei canali per il mercato privato presso Telia. “Apple iPhone 11 è il telefono più utilizzato nel secondo trimestre, proprio come nel primo trimestre… Sei telefoni su dieci supportano il 5G”.