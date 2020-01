Smartphone usati, mercato +13% all’anno a 67 miliardi di dollari nel 2023

Secondo stime di IDC, il mercato degli smartphone usati non registrerà rallentamenti nei prossimi anni.

Secondo stime di IDC, le vendite globali d smartphone usati ha raggiunto quota 206,7 milioni nel 2019, in aumento del 17,6% rispetto ai 175,8 milioni del 2018. Secondo IDC, le vendite di smartphone usati salirà a 332,9 milioni di unità nel 2023, per un valore globale di 67 miliardi di dollari, con una crescita media annua del 13,6% rispetto al 2018.

A spingere le vendite dell’usato sono in primo luogo il risparmio economico rispetto all’acquisto di un nuovo modello e il fatto che i nuovi modelli non sempre rispondono alle esigenze dei clienti.

In futuro, IDC prevede che le vendite di nuovi modelli riprenderanno quota con la diffusione del 5G e che sempre più consumer decideranno di sostituire il vecchio modello 4G con device di nuova generazione.

Al momento, il mercato dell’usato, diversamente da quello dei nuovi device, non mostra alcun segno di rallentamento. I device di seconda mano sono anzi un’ottima alternativa nei mercati dove di norma non sarebbero presenti, contribuendo alla crescita dell’ecosistema in tutti i mercati.