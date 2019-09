Smartphone, quest’anno il peggior calo di sempre

Il ciclo di vita dei dispositivi mobili continua ad allungarsi, la ripresa annunciata per l’anno prossimo con l’arrivo sul mercato del 5G.

Il mercato globale degli smartphone vivrà quest’anno il peggior declino della sua storia. Lo rende noto Gartner, sottolineando che il ciclo di vita dei dispositivi mobili si sta progressivamente allungando anche se l’avvento del 5G contribuirà ad una ripresa delle vendite nel 2020.

Le vendite di smartphone diminuiranno del 3,2% quest’anno, a fronte di una flessione del 3,9% del mercato complessivo dei dispositivi mobili che raggiungerò 1,7 miliardi di unità vendute.

In generale, il mercato complessivo dei device comprensivo di pc di vario formato calerà del 3,7% a 2,1 miliardi di pezzi.

Il temo di vita di smartphone Android e iOS sta aumentando grazie ai miglioramenti tecnologici sempre più generalizzati e duraturi, che convincono i consumatori a tenersi il device più a lungo dei due anni canonici che erano la norma fino a qualche anno fa.

Secondo Gartner, e non solo, ormai è evidente che i consumatori prima di acquistare un nuovo smartphone devono trovare nel device un valore aggiunto tecnologico o una novità tale che ne valga davvero la pena perché oggi come oggi le funzioni dello smartphone sono già molto avanzate e più che sufficienti per rispondere alle loro esigenze.

La luce in fondo al tunnel si chiama 5G. L’anno prossimo saranno lanciati i primi modelli con il nuovo standard incorporato, il che secondo Gartner spingerà le vendite di nuovo in area positiva con un incremento previsto del 2,9% nel 2020.

I principali player nel mercato del mobile punteranno sulla tecnologia di connettività 5G per accelerare le sostituzioni dei vecchi modelli 4G, secondo la società di analisi, secondo cui gli aspetti da enfatizzare maggiormente in termini di marketing da parte delle telco sono la migliore performance del 5G in termini di velocità e l’ampliamento della disponibilità di rete di pari passo con le migliori condizioni di sicurezza.

Detto questo, soltanto la metà dei fornitori di servizi di comunicazione avrà lanciato il 5G nei prossimi 5 anni. Ciò non di meno, secondo stime di Gartner la metà degli smartphone venditi a livello globale nel 2023 sarà 5G.