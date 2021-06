Le vendite di smartphone nell’area Emea continuano a crescere nel primo trimestre del 2021 a 93.060 milioni di unità, un incremento del 20,9% rispetto al medesimo periodo del 2020. Lo rende noto il report trimestrale di IDC, precisando che i ricavi complessivi delle vendite di smartphone nei primi tre mesi del 2021 sono pari a 31,676 miliardi di dollari, in crescita del 29% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Considerando soltanto le vendite in Europa, l’incremento delle vendite è stato di circa il 30% a 23.196 miliardi di dollari.

Netta ripresa

La netta ripresa del mercato degli smartphone non è una sorpresa per IDC, secondo cui ormai la crisi del coronavirus è superata. I numeri del primo trimestre 2021 sono peraltro superiori a quelli dello stesso periodo del 2019.

Nuovi lockdown in alcune zone del globo e la carenza di semiconduttori non hanno comunque rallentato il rilancio del mercato, foraggiato da una domanda crescente di nuovi device.

Ranking

Samsung ha registrato un trimestre molto forte, conquistando quasi due quinti del mercato europeo, il miglior risultato negli ultimi sei anni. Apple, al secondo osto in Europa, è stabile dopo il lancio del nuovo iPhone 12. Anche Xiaomi ha ben performato, terzo in classifica in Europa con circa un quinto del mercato.

I primi tre vendor rappresentano circa l’80% delle vendite complessive di smartphone in Europa.

Per il resto, il mercato è molto diviso. Huawei continua a perdere quote e ora detiene il 2,6% con Honor, in passato second brand e oggi società separata dal gruppo. Oppo detiene lo 0,7% e i volumi di vivo restano scarsi.