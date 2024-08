Smartphone, mercato visto in crescita del 6% nel 2024. Partenza lenta per la GenAI

L’interesse per l’AI generativa nei prossimi mesi spingerà le vendite di smartphone? Per il momento non è detto.

L’interesse per l’AI generativa nei prossimi mesi spingerà le vendite di smartphone? Per il momento non più di tanto. L’impatto della Gen AI sulle vendite sarà ancora relativo, con un 18% di quota di mercato complessiva a fine 2024, con le principali case produttrici che per allora avranno lanciato nuovi modelli con la nuova tecnologia a bordo. Questa la previsione di IDC, che si mostra prudente sulla diffusione della Gen AI a bordo degli smartphone nei prossimi mesi.

GenAI, partenza lenta

A frenare le vendite sarà il prezzo dei nuovi device con l’AI gen a bordo, che in una prima fase sarà elevato, più del doppio dei modelli privi di Gen AI.

In dettaglio, secondo le previsioni di IDC il mercato globale degli smartphone crescerà del 5,8% nel 2024 a quota 1,23 miliardi di pezzi venduti, pari ad un incremento del 12% nel primo trimestre e del 9% nel secondo trimestre del 2024 in attesa della performance del secondo semestre vista sempre positiva.

Android in crescita

Gli smartphone Android convenienti continuano a crescere rapidamente nei mercati emergenti, dopo due anni difficili, mentre i mercati premium stanno iniziando ad accogliere gli smartphone GenAI, generando entusiasmo e rinnovato interesse nel settore.

Le previsioni migliorate per il 2024 rafforzano la strada verso la ripresa per il mercato degli smartphone, trainato da un incremento più forte per i dispositivi Android in Cina e nei mercati emergenti, secondo IDC.

iOS migliora

La crescita risultante per Android quest’anno sarà nove volte più rapida al 7,1% rispetto a iOS allo 0,8%. La crescita più debole di Apple è il risultato della crescente concorrenza in Cina. Tuttavia, c’è un potenziale rialzo nelle previsioni di iOS, a seconda di come andrà lancio di iPhone 16 e di quanto presto Apple potrà stabilire partnership AI locali in Cina. IDC prevede che la traiettoria di iOS migliorerà nel 2025 con una crescita anno su anno del 4% grazie ad Apple Intelligence.

Per quanto gli smartphone muniti di GenAI siano giunti da poco sul mercato, IDC prevede che raggiungeranno una quota del 18% del mercato globale.

