Smartphone, mercato globale in ripresa: vendite +7,1% nel 2024

Mercato globale degli smartphone in ripresa nel 2024, con vendite in crescita del 7,1% a 1.223 miliardi, “un segnale di costante ripresa per la industry”, secondo stime di Omdia.

Mercato globale degli smartphone in ripresa nel 2024, con vendite in crescita del 7,1% a 1.223 miliardi, “un segnale di costante ripresa per la industry”, secondo stime di Omdia.

Apple si è piazzata al primo posto fra i produttori, con 225,9 milioni di dispositivi venduti, in flessione dell’1,4% dai 229,1 milioni nel 2023, per una quota di mercato del 18%.

“Apple sta affrontando delle difficoltà in Cina”, sottolinea Omdia. “Nonostante il lancio della serie iPhone 16, le vendite complessive sono diminuite. Ciò viene attribuito ad un ciclo di vita più lungo degli iPhone, domanda crescente di ricondizionamento e iPhone usati che sta impattando sui modelli nuovi”

Samsung ha consegnato 222,9 milioni di dispositivi nel 2024, ottenendo così una quota di mercato del 18%, mentre Xiaomi ha spedito 168,6 milioni di dispositivi per una quota di mercato del 14%. “Guardando indietro al 2024, è chiaro che l’industria degli smartphone si è ripresa dal calo del volume delle spedizioni registrato nel 2023. Con il mercato globale degli smartphone che ha raggiunto 1.223,1 milioni di unità nel 2024, ciò rappresenta un forte tasso di crescita annuale del 7,1%, il più alto dal 2021, ed è superiore alla previsione iniziale di circa 1.210 milioni”, ha osservato la società di analisi. “Sebbene sia improbabile che questa crescita continui, si prevede che le spedizioni del 2025 saranno in linea o leggermente inferiori a quelle del 2024, anche se non dovrebbero tornare al punto più basso del 2023”, ha aggiunto la società.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz