Per la prima volta in nove anni le spedizioni di smartphone in Europa sono diminuite del 12%. Con 49 milioni di smartphone spediti, il mercato nel vecchio continente è calato del 12% nel primo trimestre di quest’anno, registrando le spedizioni più basse del periodo da quasi un decennio.

I dati, emersi da un rapporto di Counterpoint Research, hanno evidenziato che il calo è stato causato da una serie di fattori, tra cui la carenza di chip, il deterioramento delle condizioni economiche e l’inizio della guerra russo-ucraina.

I dati di Counterpoint Research e la forza dei timori che l’incertezza geopolitica ed economica possa ostacolare ogni possibilità di una forte ripresa del mercato.

La domanda stagionale tradizionalmente debole è stata aggravata dai blocchi legati al Covid-19, dall’invasione russa dell’Ucraina, dall’aumento del costo della vita in molti paesi e dalla continua carenza di componenti che sta ostacolando la produzione.

Smartphone: Samsung rimane il più grande fornitore in Europa

Le spedizioni di Samsung sono diminuite del 16% su base annua, ma rimane ancora il più grande fornitore nella regione con una quota del 35%, mentre le spedizioni di Apple sono diminuite del 6% rimanendo al secondo posto con una quota del 25%. Xiaomi ha visto le spedizioni diminuire di un terzo, mentre quelle di Oppo sono diminuite leggermente dell’8%.

Tuttavia, Realme (si apre in una nuova scheda) ha aumentato le spedizioni del 67% per raddoppiare la sua quota di mercato al 4%, sufficiente per il quinto posto.

Gli analisti di Counterpoint Research hanno affermato che è probabile che il deterioramento delle condizioni economiche e gli effetti della guerra determineranno probabilmente ulteriori cali nel 2022.

Xiaomi e OPPO, nel frattempo, hanno continuato a soffrire di carenze di componenti, sebbene entrambi stiano mostrando i primi segnali di ripresa. In controtendenza in Europa, realme è stato l’unico tra i primi cinque fornitori a registrare una crescita annuale delle spedizioni nel primo trimestre del 2022 e rimane uno dei principali marchi in più rapida crescita della regione; solo Nokia HMD e Google sono cresciuti più velocemente, anche se da una base molto inferiore.

L’impatto della situazione economica europea

“I problemi esistenti come il Covid-19 e la carenza di componenti sono stati esacerbati da nuove sfide economiche e geopolitiche”, ha dichiarato Jan Stryja, direttore associato di Counterpoint Research. “L’aumento dei livelli di inflazione in tutta la regione sta incidendo sulla spesa dei consumatori, mentre Samsung e Apple, il primo e il terzo fornitore di smartphone in Russia, hanno interrotto tutte le spedizioni nel mercato più grande d’Europa all’inizio di marzo 2022.

“La situazione generale dovrebbe peggiorare prima di migliorare. Molti paesi in Europa sono pericolosamente vicini alla recessione ed è improbabile che la guerra russo-ucraina si risolva presto”, ha aggiunto Stryja. “La crescita annuale delle spedizioni di smartphone dovrebbe quindi continuare a diminuire per i prossimi trimestri, soprattutto nel secondo trimestre, poiché il costo della vita in tutta la regione raggiunge livelli record e si realizza il pieno impatto del ritiro di Samsung e Apple dalla Russia”.