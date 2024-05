Smartphone, il mercato globale torna a crescere nel primo trimestre

Tornano a crescere nel primo trimestre dell’anno le vendite globali di smartphone, che secondo i dati di Omdia e di Counterpoint hanno registrato un +6%. Un incremento che secondo Omdia sarebbe tra l’altro sottostimato di quasi la metà. Anche IDC ha peraltro diffuso dati di crescita.

“Le spedizioni di smartphone sono cresciute durante il primo trimestre poiché i mercati emergenti hanno continuato il loro forte slancio, mentre l’Europa, in particolare l’Europa centrale e orientale, è cresciuta maggiormente rispetto a un difficile primo trimestre del 2023”, ha detto Prachir Singh di Counterpoint. La domanda dei consumatori in questi mercati è cresciuta gradualmente e i livelli delle scorte sono migliorati.

“Il MEA (Medio Oriente e Africa) è stata la regione in più rapida crescita grazie alle forti spedizioni di TECNO, Xiaomi e HONOR. Anche la Cina è cresciuta su base annua grazie alle forti vendite del Capodanno lunare e al ritorno di Huawei. Anche il mercato indiano ha registrato una crescita grazie all’uscita dal 2023 con livelli di scorte sani. I mercati maturi del Nord America e del Giappone sono diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2023”.

Il ritorno di Huawei in Cina sembra aver colpito particolarmente duramente Apple, confermando le precedenti osservazioni di Counterpoint. Presumibilmente non aiutano l’azienda le misure “occhio per occhio” imposte dal governo cinese mentre la sua guerra fredda tecnologica con gli Stati Uniti continua ad intensificarsi.

“La Cina è un mercato importante per Apple con il secondo volume di spedizioni dopo gli Stati Uniti”, ha detto Jusy Hong di Omdia. “Tuttavia, dalla seconda metà dello scorso anno, Apple si trova ad affrontare la forte concorrenza di Huawei nel segmento premium del mercato locale cinese, il che ha contribuito a deludere le spedizioni di iPhone nel primo trimestre”.