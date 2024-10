Le vendite di smartphone sono cresciute del 4% in un anno nel terzo trimestre dell'anno, trainate dai nuovi modelli AI di fascia alta.

Il mercato globale degli smartphone continua a crescere con 316,1 milioni di pezzi globali nel trimestre giugno-settembre, in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto IDC, aggiungendo che si tratta del quinto trimestre consecutivo di crescita dopo una serie di trimestri più deboli e ben al di sopra dei 285,4 milioni di pezzi venduti nel secondo trimestre dell’anno.

Il terzo trimestre è stato positivo per tutti i produttori, eccezion fatta per Samsung. La casa sudcoreana è stata l’unica fra i top 5 a registrare un dato negativo di crescita anno su anno, mentre i rivali cinesi hanno vissuto un periodo alquanto roseo.

Ma in realtà Samsung ha venduto 1,7 milioni di smartphone in meno nel terzo trimestre, con una flessione del 18,3%. C’è però da dire che nella fascia alta ha continuato a crescere, grazie ai Galaxy AI, che hanno contribuito a migliorare le vendite nella gamma alta di prodotto.

Parlando di smartphone premium, Apple ha consolidato la sua posizione di secondo attore nel mercato, con la sua quota del terzo trimestre appena dietro Samsung al 17,7% sulla scia di 56 milioni di dispositivi spediti; sono quasi 2 milioni in più rispetto al terzo trimestre dell’anno scorso.

La quota di mercato di Apple è in realtà diminuita anno su anno, ma un decimo di punto percentuale è poco per cui entusiasmarsi.

Gli analisti di IDC hanno evidenziato il lancio della nuova gamma di iPhone 16 a settembre e la forte domanda per i precedenti modelli di iPhone come fattori chiave per la crescita delle spedizioni.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz