Smartphone, i consumatori preferiscono la fascia media

Vendite di smartphone in leggero calo nel terzo trimestre del 2019, i consumatori preferiscono i dispositivi di fascia media.

Vendite di smartphone in leggero calo nel terzo trimestre del 2019 a 387 milioni di pezzi venduti, con una flessione delle vendite dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2018. E’ quanto emerge dai dati di Gartner, secondo cui in sintesi a registrare le performance migliori sono stati i produttori di device di fascia media ed entry level mentre a soffrire di più sono stati i fornitori di device di fascia alta in primo luogo gli iPhone.

In altre parole, i modelli pieghevoli e con touchscreen di Apple sono molto belli ma sembra che i consumatori siano alla ricerca di qualcosa di meno glamour al momento. Né troppo caro, né troppo a buon mercato. Qualcosa nel mezzo, che offra il giusto rapporto qualità-prezzo secondo Gartner.

Molti consumatori stanno posticipando l’acquisto di un nuovo device in attesa che la copertura del 5G sia più capillare.

Samsung, Huawei e OPPO sono gli unici produttori che hanno visto una crescita delle vendite visto che hanno rafforzato la loro linea di smartphone di fascia media e bassa.

Questo vale soprattutto per Samsung, che ha registrato una crescita del 7,8% delle vendite. Apple invece, da sempre concentrata sul mercato di fascia alta, ha venduto 40,8 milioni di iPhone nel terzo trimestre, in flessione del 10,7% in un anno.

Le vendite potrebbero registrare una scossa in occasione del Black Friday, secondo Gartner,.

Infine, c’è da dire che Huawei, nonostante i problemi negli Usa con gli apparati di rete, è l’unico produttore di smartphone globale che ha registrato una crescita a doppia cifra nel terzo trimestre con 65,8 milioni di pezzi venduti, in aumento del 26% grazie soprattutto agli acquisti “patriottici” registrati in Cina come reazione al bando di Trump.