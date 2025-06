Il gruppo mutualistico francese Pro BTP ha pubblicato un sondaggio condotto tra 500 dirigenti aziendali. I dati mostrano una forte preoccupazione per l’“abuso” degli smartphone personali, che sta creando problemi di produttività, clima sul posto di lavoro e sicurezza.

Chi non ha mai smesso di lavorare per controllare una notifica sul proprio telefono? Gli smartphone sono ormai parte integrante del nostro stile di vita, tanto che ci siamo abituati a utilizzarli indiscriminatamente. A volte per motivi impellenti, ma molto più spesso per futili motivi.

E sebbene controllare compulsivamente i social media o i messaggi quando ci si trova a casa raramente abbia conseguenze, può diventare molto più problematico in un contesto professionale. È quanto emerge da un’indagine realizzata dal gruppo mutualistico Pro BTP in collaborazione con Ifop appena pubblicata.

Sondaggio su 500 manager: il 100% preoccupato dall’uso degli smartphone al lavoro

Il sondaggio condotto su 500 manager di tutte le professioni mostra una forte sfiducia nei confronti dei telefoni cellulari personali in ambito professionale: quasi il 100% dei manager si dichiara “preoccupato” per il loro utilizzo e quattro aziende su dieci hanno già adottato misure di regolamentazione o addirittura ne hanno vietato l’uso.

Un adulto su due dichiara uso compulsivo dello smartphone

Nel 2024 Pro BTP ha già pubblicato un primo studio condotto tra i suoi membri. I risultati sono preoccupanti: il 57% degli adulti dichiara un “uso compulsivo dello smartphone”, di cui il 38% “vicino alla dipendenza”. Ed è per valutare questo effetto nel mondo professionale che è stato avviato lo studio USPE.

L’86% dei manager considera smartphone un danno alla produttività

Studio che parla di “abuso” con conseguenze dannose, ad esempio sulla qualità del lavoro. Secondo uno studio dell’USPE, l’86% dei manager ritiene che gli smartphone personali danneggino la produttività dei dipendenti. Sebbene sia difficile valutarne con precisione gli effetti, la distrazione causata dal controllo regolare dello smartphone porta inevitabilmente alla perdita di concentrazione e quindi a potenziali errori.

Rischio incidenti in cantiere o al volante

Queste interruzioni possono addirittura provocare incidenti, il che solleva la questione della sicurezza sul lavoro soprattutto in alcuni luoghi di lavoro, come i cantieri edili. Gli stessi problemi si presentano nell’industria o per gli autisti di mezzi pesanti o di mezzi pubblici, ad esempio. Un altro tema: il deterioramento delle relazioni sul lavoro.

Nonostante queste osservazioni, le aziende hanno difficoltà a definire un quadro di riferimento per questo argomento emergente. Dal punto di vista giuridico non esistono soluzioni miracolose applicabili ovunque.

