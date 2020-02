Smartphone 5G, vendite in aumento di dieci volte nel 2020

Il coronavirus non bloccherà le vendite di smartphone 5G, che cresceranno di dieci volte quest’anno, passando da 19 milioni nel 2019 a 199 milioni nel 2020.

Il coronavirus non bloccherà le vendite di smartphone 5G, che cresceranno di dieci volte quest’ anno, passando da 19 milioni nel 2019 a 199 milioni nel 2020. Lo prevede la società di analisi Strategy Analytics, secondo cui la penetrazione di smartphone 5G passerà dall’1% del 2019 al 15% del 2020, con Cina, Usa, Corea del Sud, Giappone e Germania che conteranno 9 smartphone su 10 venduti a livello globale nel 2020.

Il report ha però messo in guardia sul fatto che il COVID-19 sta rallentando la produzione di smartphone in Asia, penalizzando la filiera e le intenzioni di acquisto dei consumatori soprattutto in Cina.

In generale il coronavirus rallenterà la domanda globale di 5G quest’anno e provocherà un rallentamento delle vendite nel primo semestre dell’anno, per riprendere fiato nella seconda parte dell’anno con il graduale dissolvimento dell’epidemia.

Lo scorso anno, prima del coronavirus, Strategy Analytics aveva previsto che i dispositivi 5G, che peraltro sarà rallentato dal virus per quanto riguarda lo sviluppo degli standard, sarebbero stati circa la metà di quelli venduti entro 5 anni, raggiungendo un miliardo di device venduti all’anno. Entro il 2025.