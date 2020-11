Smartphone 5G traino del mercato, nel 2024 prezzo medio sotto i 500 euro

Il mercato mondiale degli smartphone sarà trainato dai nuovi modelli 5G già a fine 2020. Secondo nuove stime IDC, l’ultimo trimestre del 2020 sarà caratterizzato da un segno positivo, che tenderà a consolidarsi fin dall’inizio del nuovo anno.

Mercato smartphone e 5G

A fine dicembre il settore crescerà del +2,4%, mentre nel 2021 l’incremento annuo sarà del +4,4%. Gli smartphone 5G avranno un effetto immediato sulle vendite, soprattutto grazie ad un prezzo medio dei device che scenderà del 25% l’anno, passando dai 611 dollari di fine 2020 ai 453 dollari del 2024.

L’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia globale è stato forte e al momento non è semplice stimare un’uscita dall’emergenza, nonostante le notizie incoraggianti sul versante vaccini, che una volta in distribuzione potrebbero far tornare fiducia e ottimismo sui mercati.

Effetto Covid-19

“L’emergenza sanitaria e gli effetti del lockdown sull’economia e le famiglie ha ridotto la propensione alla spesa, con ricadute evidenti sul mercato smartphone e anche sul 5G”, ha dichiarato Sangeetika Srivastava di IDC.

“Tutto è ridotto all’essenziale, ma grazie a politiche di marketing più aggressive e il calo dei prezzi dei nuovi device 5G, l’industria smartphone potrebbe tornare a crescere in breve tempo, compensando le perdite dei mesi scorsi”.

Gli esperti, infatti, si attendono un aumento delle spedizioni di smartphone 5G, che raggiungeranno il 10% del totale entro la fine del 2020 e il 30% del totale entro la fine del 2024.

Il caso della Cina

Discorso a parte per la Cina, dove i grandi marchi dell’industria tlc hanno puntato molto sul 5G per aumentare le vendite di smarpthone, ma senza fare i conti con l’effetto pandemia sulla propensione agli acquisti da parte dei consumatori.

Questa situazione, secondo lo studio, da una parte favorirà un aumento del prezzo medio degli smartphone 5G del +11,4% rispetto al 2019, dall’altra invece, in risposta ad una domanda debole, una diminuzione delle spedizioni di un -11,4%.

La tendenza globale

Una recente indagine di ABI Research tende a confermare questa tendenza del mercato, stimando che il prezzo medio dei 550 milioni di smartphone 5G che saranno spediti in tutto il mondo entro il 2022 sarà sotto i 600 dollari.

Il crollo dei prezzi sarà frutto di un costo più contenuto delle componenti base dei device, come i chipset 5G ad esempio. Di contro, i ricercatori si attendono una forte contrazione dei margini di guadagno degli operatori.

Interessante, infine, la stima del mercato notebook con connessione 5G integrata, che potrebbe veder crescere le spedizioni a 22 milioni di unità entro il 2025, con un tasso di crescita medio annuo (Cagr 2020-2025) del +46%.