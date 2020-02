Smartphone 5G, spedizioni globali a 225 milioni entro la fine del 2020

La realizzazione delle reti commerciali 5G sarà veloce a tal punto che entro la fine dell’anno in corso arriveranno sul mercato più di 200 milioni di smartphone abilitati al nuovo standard di rete mobile. E’ quanto valutato da uno studio diffuso da Qualcomm, che stima il numero di telefoni 5G tra 175 e 225 milioni a fine 2020 in tutto il mondo.

Il fattore determinante in questa accelerazione nell’adozione delle nuove reti mobili è la Cina, secondo le stime del Gruppo, per via delle reti commerciali 5G già attivate e in via di attivazione in decine di città e in centinaia di prefetture, dei tanti modelli sul mercato, dei chip sempre più evoluti e delle diverse applicazioni sul campo.

Un trend positivo, che sarebbe in ulteriore crescita a livello globale, con un aumento attorno ai 450 milioni di apparecchi 5G per il 2021 e 750 milioni per il 2022.

Nel 2020, secondo dati IDC, le spedizioni di smartphone 5G toccheranno i 190 milioni, il 14% del totale (che è sarà di 1,2 miliardi di apparecchi), molto di più rispetto a quanto accaduto con il 4G, quando i primi smartphone abilitati non superarono l’1,3% del totale.

In Cina le spedizioni di smartphone 5G sono arrivate a 3 milioni di unità a fine ottobre 2019 (suddivisi in 20 modelli diversi), contro le 500 mila di fine settembre, per un incremento record di +400% su base mensile. Secondo la Citic Securities, in Cina saranno spediti 100 milioni di telefoni 5G entro la fine del 2020, cioè quasi la metà delle spedizioni totali globali.

