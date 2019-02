Smarter Race 2019, il 27 febbraio a Bologna per l’Agenda Digitale dell’Emilia Romagna

L’evento sarà l’occasione per presentare i dati raccolti dal Coordinamento Agenda Digitale Emilia Romagna per comprendere “chi, come e cosa” influenza la innovazione di un territorio, con l’obiettivo di arrivare nel 2025 a una regione 100% digitale.

La Regione Emilia Romagna è lieti di invitarvi a “SMARTER RACE 2019 – L’intelligenza abita in Emilia-Romagna: un premio per le città “smart”” che si terrà il prossimo 27 febbraio 2019, dalle 9.30 alle 16.30, presso l’Opificio Golinelli, via Paolo Nanni Costa 14, a Bologna.

L’evento, organizzato da Regione, Agenda Digitale ER, Ervet e Lepida ScpA, sarà l’occasione per presentare i dati raccolti dal Coordinamento della Agenda Digitale Emilia Romagna per comprendere “chi, come e cosa” influenza la innovazione di un territorio, con l’obiettivo di arrivare nel 2025 a una regione 100% digitale, con zero differenze tra luoghi persone e città.

Ci sarà spazio per raccontare la regione intera ma anche per premiare chi, tra i nostri enti, ha raggiunto nel 2018 i migliori risultati nel coniugare innovazione tecnologica con sostenibilità ambientale e collaborazione civica.

Per immaginare il futuro abbiamo chiesto a Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico con una passione per felicità e misurazione del benessere, di portarci una sua visione.

Il pranzo si terrà presso il punto ristoro dell’Opificio Golinelli.

Nel pomeriggio ci saranno tre seminari di approfondimento (uno per le città con più di 15000 abitanti; uno per le città di pianura con meno di 15.000 abitanti; uno per il piccoli comuni montani) sulle migliori pratiche sul tema “Come si diventa smart, quale visione, quale organizzazione e quali passi”.

Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.

