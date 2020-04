Smart working, contributi della Regione Molise per le imprese

Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

L’intervento è finalizzato all’area sperimentazione di politiche aziendali women inclusive attraverso interventi volti alla promozione del welfare aziendale e nuove forme di organizzazione lavorativa, alla diffusione del telelavoro, alla realizzazione di attività di informazione e divulgazione volte al contrasto del fenomeno della discriminazione aziendale nei confronti delle donne.

Regione Molise: gli interventi

Sono finanziabili gli interventi di supporto all’adozione e all’attuazione del piano di smart working realizzati sul territorio della Regione Molise, articolati nelle seguenti azioni:

AZIONE A

1. Attività preliminari all’adozione del piano di smart working:

analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;

individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.);

consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti;

supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria, etc).

2. Attività di formazione rivolta ai dirigenti e agli smart worker: L’attività formativa di tipo consulenziale finalizzata al corretto utilizzo della dotazione hardware e software dovrà essere dedicata esclusivamente alle lavoratrici individuate dall’impresa beneficiaria in esito al piano di smart working e non includere e partecipanti di altre aziende – prevedere un massimo di 10 partecipanti – avere una durata minima di 10 ore;

AZIONE B

1. Acquisto di strumentazione tecnologica funzionali all’attuazione del piano di smart working nello specifico, funzionali alle lavoratrici individuate dall’impresa beneficiaria in esito al piano di smart working:

Notebook (computer portatile); Accessori;

Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.

Soggetti beneficiari

I beneficiari dell’Avviso sono le piccole e medie imprese (PMI) con un numero di dipendenti almeno pari ad 1 o con le seguenti caratteristiche, in base al numero di lavoratrici donne:

n.dipendenti n. lavoratrici da 1 a 10 1 da 11 a 20 3 da 21 a 30 percentuale del 20% con arrotondamento per eccesso all’unità successiva Oltre 30 percentuale del 25% con arrotondamento per eccesso all’unità

Tipologia di interventi ammissibili

Spese ammissibili:

-Spese dirette de personale:

analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;

individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.);

consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti;

supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria, etc);

Attività formativa/consulenziale:

Risorse umane interne e/o Risorse umane esterne impegnati in attività formativa di tipo consulenziale finalizzata al corretto utilizzo della dotazione hardware e software. Nello “staff” rientrano le voci di costo sopra elencate (spese dirette del personale).

Entità e forma dell’agevolazione

Il costo per la realizzazione dei singoli interventi è rapportato al numero dei dipendenti e varia da un minimo di € 10.000,00 ad € 50.000,00, come indicato in tabella:

n. dipendenti Importo massimo concedibile da 1 a 10 10.000,00 da 11 a 20 20.000,00 da 21 a 30 30.000,00 Oltre 30 50.000,00

Scadenza bando Regione Molise

La domanda può essere presentata dal giorno 8 aprile 2020 al 30 settembre 2020.