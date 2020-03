La Regione Lazio ha pubblicato un avviso rivolto ai piccoli Comuni del Lazio, con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti, che intendono accedere ad un sostegno per il potenziamento dello smart working.

La Regione Lazio ha pubblicato un avviso per manifestazione di interesse, rivolto ai piccoli Comuni del Lazio, con popolazione residente non superiore a 5000 abitanti, nonché ai Comuni istituiti a seguito di fusione tra Comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che intendono accedere ad un sostegno, a valere sul POR FSE, per il potenziamento dello smart working.

Smart working: elementi essenziali dell’azione

L’azione di potenziamento dello smart working si articola nei seguenti servizi cui potranno accedere i Comuni interessati:

Servizi di supporto organizzativo e formativo (anche a distanza) finalizzato all’ottimizzazione delle prestazioni dei dipendenti, la valorizzazione dei risultati, il monitoraggio delle attività lavorative, lo sviluppo di competenza informatiche e l’utilizzo delle tecnologiche e degli strumenti informatici, ecc.;

Acquisizione di strumentazioni hardware (notebook, accessori) e software (programmi, dispositivi di sicurezza, ecc.).

Entità e forma dell’agevolazione

Il fabbisogno dei servizi elencati, costitutivi dell’azione oggetto del presente Avviso, dovrà essere espresso in funzione delle unità di personale che il Comune intende coinvolgere in modalità smart working, tenuto conto che il valore massimo dell’azione complessiva, per ciascun Comune, non potrà superare l’importo di 7.500,00 euro.

Modalità e termine di presentazione delle domande

Si invitano, pertanto, i Comuni a inviare, a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso Pubblico ed entro le ore 17:00 del 20 aprile 2020, la manifestazione di interesse tramite PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it, avente per oggetto “Potenziamento dello smart working nei piccoli Comuni del Lazio”, compilando la scheda allegata all’Avviso.

La Regione Lazio esaminerà i fabbisogni dei Comuni e i relativi costi e attiverà, anche nel rispetto delle procedure previste in materia, la modalità più adeguate e celeri di fornitura della strumentazione e dei servizi.