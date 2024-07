Smart Vision Tv, nuova piattaforma di cinema gratuito al via

Babylon Cloud con Minerva Pictures lanciano la piattaforma di streaming Smart Vision Tv, che conta un catalogo di oltre 500 titoli fruibili in streaming da diversi device.

Debutta Smart Vision Tv, la nuova piattaforma di cinema gratuito accessibile da computer, tablet, browser desktop e Smart TV.

Attualmente disponibile su sistemi operativi Android, la piattaforma sarà presto disponibile anche su iOS.

Lo annuncia Babylon Cloud, in collaborazione con Minerva Pictures: il catalogo on-demand conta oltre 500 titoli tra film, serie TV e documentari di ogni genere.

Come accedere

Per accedere è necessaria la connessione internet e visitare il sito www.smartvisiontv.com. Creando un account, inoltre, gli utenti potranno usufruire di contenuti esclusivi e commentare le dirette.

Tra i titoli di punta, la saga “Sharknado”, un’epopea di disastri naturali e squali volanti che ha conquistato una legione di fan. Gli amanti del genere action troveranno i loro eroi in “Maximum Conviction” (2012), con Steven Seagal e Steve Austin, “Twin Dragons” (1992) con Jackie Chan, e “Game of Death” (2010) con Wesley Snipes.

Il catalogo

Gli estimatori del cinema potranno riscoprire “Susanna!” (1938) di Howard Hawks, una commedia romantica con Cary Grant e Katharine Hepburn, “Lo scapolo” (1955) di Antonio Pietrangeli, una pietra miliare della commedia italiana con Alberto Sordi, e “Miseria e nobiltà” (1954), diretto da Mario Mattoli, con le indimenticabili interpretazioni di Totò e Sophia Loren.

Il catalogo è costantemente aggiornato, garantendo sempre nuovi contenuti da scoprire. In aggiunta, Smart Vision Tv offrirà prossimamente la possibilità di accedere gratuitamente, anche senza registrazione, ai cinque canali tv con contenuti Minerva Pictures: Bizzarro Movies, Risate all’italiana, Cinema Italiano, CineWestern e Adrenaline Movies.

La piattaforma

La piattaforma è sviluppata da Babylon Stream, una startup del gruppo Babylon Cloud, all’avanguardia nelle soluzioni di storage e streaming di contenuti video. Minerva Pictures, fondata nel 1953, è una società di produzione e distribuzione indipendente con sede a Roma, sotto la guida del presidente e amministratore delegato Gianluca Curti; ha prodotto oltre 110 film e più di 40 documentari, molti dei quali hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti in Italia e all’estero. La società detiene una delle più grandi library del panorama indipendente, con oltre 2.500 film di proprietà e in licenza, e altri 2.000 in distribuzione da partner terzi.

